Lãnh đạo giới doanh nghiệp của Hàn Quốc khẳng định Thỏa thuận thương mại tự do (FTA) Mỹ-Hàn Quốc là "một trụ cột chính" của quan hệ song phương và cần được giữ vững.Trong tuyên bố chính thức ngày 28/4, Liên đoàn các ngành công nghiệp Hàn Quốc - nhóm quy tụ các doanh nghiệp sản xuất hàng đầu của quốc gia châu Á này, bày tỏ lo ngại đối với những phát biểu mới của Tổng thống Trump về FTA Mỹ-Hàn Quốc, cho rằng những thông điệp này đe dọa làm lan rộng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch toàn cầu.Tuyên bố khẳng định FTA Mỹ-Hàn Quốc nên tiếp tục là một trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương, đồng thời bày tỏ hy vọng hai quốc gia đồng minh có thể tiến hành "đối thoại mang tính xây dựng."Trước đó, cùng ngày, trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters của Anh, Tổng thống Trump đã chỉ trích FTA Mỹ-Hàn Quốc là một thỏa thuận "tồi tệ" và "không thể chấp nhận được" đồng thời cảnh báo sẽ đàm phán lại hoặc hủy bỏ hoàn toàn thỏa thuận thương mại này.Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn lời một quan chức Bộ Thương mại Hàn Quốc cho hay cơ quan này có kế hoạch đánh giá cụ thể phát biểu của Tổng thống Trump, đồng thời cho biết Washington chưa có động thái chính thức nào về việc tái đàm phán hay hủy bỏ FTA Mỹ-Hàn Quốc.FTA Mỹ-Hàn Quốc được đàm phán dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ bà Hillary Clinton thời bà còn giữ chức Ngoại trưởng Mỹ.Thỏa thuận này được Quốc hội Mỹ thông qua vào năm 2011 và chính thức có hiệu lực vào năm 2012. Dưới tác động của FTA, trao đổi thương mại Mỹ-Hàn Quốc đã tăng từ mốc 100,8 tỷ USD của năm 2011 lên con số 115,5 tỷ USD vào năm 2014.Ngay từ trong giai đoạn tranh cử, Tổng thống Donald Trump đã chủ trương ủng hộ chế độ bảo hộ sản xuất nội địa và phản đối các thỏa thuận thương mại tự do ký kết giữa Mỹ và các nước đối tác.Tổng thống Trump đã hủy bỏ sự tham gia của Mỹ vào Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và gọi Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA - ký kết giữa ba quốc gia Bắc Mỹ gồm Canada, Mỹ và Mexico) là một "thảm họa" khiến hàng triệu lao động trong ngành công nghiệp Mỹ mất việc làm và cam kết sẽ đàm phán lại hoặc rút khỏi hiệp định. Hiện Mỹ, Mexico và Canada đang chuẩn bị cho việc đàm phán lại một số điều khoản NAFTA./.