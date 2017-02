Dự án nhà ở xã hội Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội. (Ảnh: Minh Nghĩa/TTXVN)

Mặc dù giữa tháng 1/2017, Chính phủ đã ban hành quyết định mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định số 100 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội với mức lãi suất 5%/năm nhưng nhiều người mua loại hình nhà ở này cho hay vẫn chưa được thụ hưởng.Mức lãi suất cho gói vay ưu đãi này trong năm 2017 được các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản đánh giá là vẫn hấp dẫn. Như vậy, cho dù gói vay 30.000 tỷ đồng đã kết thúc nhưng người có nhu cầu mua nhà ở xã hội, nhà thu nhập thấp vẫn có cơ hội hưởng mức lãi suất 5% theo quy định.Đối tượng được vay vốn ưu đãi không đổi và được vay tối thiểu 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì được thỏa thuận với ngân hàng về thời hạn cho vay thấp hơn.Những lo lắng của người mua nhà ở xã hội, nhà thu nhập thấp phải vay theo lãi suất thương mại đã được xóa bỏ. Tuy nhiên, nguồn vốn điều phối qua Ngân hàng Chính sách xã hội vẫn chưa đến được với người dân thuộc nhóm đối tượng này.Bà Nguyễn Thanh Tâm, khách hàng mua nhà tại dự án thuộc Khu đô thị mới Đặng Xá chia sẻ đã từng tìm hiểu tại ngân hàng nhưng họ yêu cầu người vay phải thực hiện gửi tiền tiết kiệm hàng tháng tại đây với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng. Mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ. Đây là điều kiện rất khó để đáp ứng.Ngay sau khi Chính phủ quy định mức lãi suất chung cho nhóm vay này, một số chủ đầu tư nhà ở xã hội đã có động thái hỗ trợ lãi suất cho người mua nhà, điều chỉ thường gặp ở các dự án nhà ở thương mại.Điển hình như tại dự án The Vesta (phường Phú Lãm, quận Hà Đông-Hà Nội) do Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát đầu tư vừa công bố gói vay ưu đãi với lãi suất chỉ 5% trong vòng 15 năm đến các khách hàng có nhu cầu mua nhà ở xã hội tại dự án trong năm 2017.Giá bán tại dự án này từ 13,5 triệu đồng/m2 và người mua nhà ở xã hội tại The Vesta sẽ được hỗ trợ vay 50% giá trị căn hộ với lãi suất ổn định 5%/năm trong 15 năm.Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Địa ốc Hoàng Quân cũng đã áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất cho khách hàng mua nhà ở xã hội tại các dự án do doanh nghiệp này làm chủ đầu tư hoặc liên kết đầu tư.Doanh nghiệp này sẽ hỗ trợ cho khách hàng phần lãi suất vượt quá 6%/năm mà ngân hàng áp dụng khi cho vay thương mại, với thời hạn tối đa không quá 15 năm. Chính sách này dự kiến kéo dài đến khi có nguồn vốn hỗ trợ vay mua nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP.Để hỗ trợ cho khách hàng, các doanh nghiệp này sẽ phải bù chênh lệch lãi suất nếu hỗ trợ khách mua nhà xã hội khoảng 3-4%/năm-các chuyên gia tính toán.Những nỗ lực từ phía doanh nghiệp rất đáng được ghi nhận, tuy nhiên, nếu nguồn vốn giải ngân cho khách mua nhà ở xã hội vẫn “nghẽn” như giai đoạn vừa qua thì liệu nhà ở xã hội có còn hấp dẫn doanh nghiệp và đem đến cơ hội cải thiện chỗ ở cho người dân ?Mong muốn của các khách hàng mua nhà tại dự án nhà ở xã hội, nhà thu nhập thấp vẫn là nhanh chóng tiếp cận được nguồn vốn tín dụng ưu đãi mới theo quyết định của Chính phủ./.