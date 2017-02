Ảnh minh họa. (Nguồn: africanleadership.co.uk)

Ngày 2/2, một nhóm các doanh nghiệp của Mỹ, bao gồm cả những nhà xuất khẩu lớn như General Electric Co. và Boeing Co. thông báo đã thành lập một liên minh nhằm “chống lưng” cho kế hoạch áp thuế nhập khẩu lên tất cả các mặt hàng vào thị trường Mỹ của đảng Cộng hòa.Liên minh này cho rằng dự luật trên sẽ đảm bảo việc làm và hỗ trợ các sản phẩm nội địa của Mỹ.Nhóm các doanh nghiệp này lập ra “Liên minh Sản xuất tại Mỹ” bao gồm 25 thành viên trong đó có các tên tuổi lớn như Dow Chemical Co., Eli Lily and Co., Pfizer Inc. và Oracle Corp.Liên minh ra mắt càng cho thấy sự chia rẽ ngày càng tăng giữa các công ty Mỹ về dự luật của đảng Cộng hòa, trong đó cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 35% xuống 20%, không tính đến doanh thu xuất khẩu từ thu nhập chịu thuế và áp mức thuế 20% lên các mặt hàng nhập khẩu.Người phát ngôn John Gentzel của liên minh trên cho biết người lao động và doanh nghiệp Mỹ đang không cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài trên một sân chơi bình đẳng, do hệ thống thuế hiện hành đã lỗi thời và trợ cấp các mặt hàng nhập khẩu một cách không công bằng.Tuy nhiên, các doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu, chẳng hạn như các nhà bán lẻ Target Corp và Best Buy Co Inc, lại nói rằng thuế nhập khẩu sẽ lấn át những lợi ích của việc giảm thuế doanh nghiệp.Trước đó, Hiệp hội các nhà lãnh đạo ngành bán lẻ Mỹ (RILA), đại diện cho hơn 120 hiệp hội thương mại và doanh nghiệp, đã hình thành một liên minh riêng vào hôm 1/2 để phản đối dự thảo thuế nhập khẩu của đảng Cộng hòa.Theo chủ tịch của liên minh ngành bán lẻ Sandy Kennedy, việc áp thuế nhập khẩu sẽ đe dọa ngành bán lẻ và khiến người tiêu dùng tại Mỹ có nguy cơ phải trả thêm 20% cho nhu yếu phẩm gia đình.