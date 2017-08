Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Mặc dù các doanh nghiệp liên tiếp tung chiêu kích cầu bằng việc giảm giá bán xe, nhưng doanh số bán hàng của toàn thị trường ôtô Việt Nam trong tháng Bảy vừa qua vẫn giảm 15% so với tháng trước.Chiều 8/8, Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) công bố, trong tháng ​Bảy, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 20.662 xe, giảm 15% so với tháng ​Sáu.Đáng chú ý, trong tổng doanh số bán ra trong tháng qua, cả ba phân khúc xe đều giảm. Trong đó, doanh số của dòng xe du lịch giảm mạnh nhất, đến 21%, tương đương với 11.195 xe được tiêu thụ; phân khúc xe thương mại bán được 8.489 xe, giảm 7%; và phân khúc xe chuyên dụng có 978 xe được tiêu thụ, giảm 7% so với tháng 6/2017.Xét về xuất xứ, nếu như ở mọi tháng trước đây, doanh số bán của xe nhập khẩu nguyên chiếc có thường có mức tăng trưởng tốt hơn xe lắp ráp trong nước thì ở tháng Bảy vừa qua cả xe nhập khẩu lẫn xe lắp ráp trong nước đều giảm.Cụ thể, doanh số của xe lắp ráp trong nước trong tháng qua bán ra đạt 14.779 xe, giảm 14%, còn doanh số của xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 5.883 xe, giảm tới 17% so với tháng trước.Tính chung 7 tháng năm 2017, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường ôtô đạt 154.930 xe, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, doanh số của xe du lịch đạt 90.594 xe, giảm 2%; xe thương mại giảm 10% và xe chuyên dụng giảm 18%.Cũng xét về xuất xứ xe, tính đến hết tháng Bảy, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 10% trong khi xe nhập khẩu tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong tháng Bảy vừa qua, người tiêu dùng từng chứng kiến các doanh nghiệp đua nhau giảm giá bán xe, nhưng dường như việc giảm giá này vẫn chưa kích cầu được thị trường ôtô khiến cho doanh số giảm đến 15% so với tháng ​Sáu.Cụ thể, sau khi Hyundai Thành Công ra mắt mẫu xe cỡ nhỏ giá rẻ Grand i10 thế hệ mới lắp ráp trong nước với nhiều nâng cấp đáng chú ý, Công ty cổ phần ôtô Trường Hải quyết định giảm thêm 5 triệu đồng cho tất cả các phiên bản Kia Morning để cạnh tranh trong phân khúc này.Cũng trong tháng Bảy, Nissan Việt Nam giảm giá bán xe từ 5 đến 45 triệu đồng với các mẫu xe du lịch của mình. Tương tự, Isuzu Việt Nam cũng thực hiện chương trình khuyến mãi “cho khách hàng mua xe SUV 7 chỗ đa dụng mu-X và bán tải D-MAX với mức ưu đãi đến 45 triệu đồng.Đặc biệt, trong tháng Bảy vừa qua, Honda Việt Nam khuyến mại “khủng” cho khách hàng mua một trong 4 mẫu ôtô Honda CR-V, Honda Civic, Honda Accord và Honda Odyssey với cơ hội trúng thưởng xe Accord có tổng giá trị đến hơn 4 tỷ đồng.Trong khi đó, Toyota Việt Nam không trực tiếp giảm giá sản phẩm nhưng lại kích cầu bằng việc hỗ trợ lệ phí trước bạ 30 và 40 triệu đồng cho khách mua xe Vios và Altis, đồng thời tặng một năm bảo hiểm thân vỏ đối với mẫu xe Innova…Trong tháng Bảy, doanh nghiệp ra sức đua nhau khuyến mãi, giảm giá bán xe là vậy, nhưng dường như vẫn chưa đủ sức “hút” đối với người tiêu dùng bởi giá xe trong nước còn quá cao so với khu vực, đặc biệt là tâm l‎ý chờ đợi mua xe giá rẻ từ năm 2018.Bước sang tháng Tám này, mới đầu tháng đã có nhiều doanh nghiệp mạnh tay giảm giá bán xe hơn nữa, dự báo cuộc đua giảm giá bán xe để chiếm thị phần còn quyết liệt hơn nữa.Điển hình như, đầu tháng Tám, GM Việt Nam thực hiện chương trình ưu đãi giá bán xe từ 15 triệu đến 70 triệu đồng cho các mẫu xe Chevrolet. Hyundai Thành Công cũng thực hiện chương trình khuyến mại dành cho hai mẫu xe Hyundai SantaFe và Elantra với mức ưu đãi lên đến 70 triệu đồng.Đặc biệt, Honda Việt Nam đã mạnh tay hơn khi bất ngờ giảm giá bán xe đến gần 200 triệu đồng cho loạt xe ôtô của mình là CR-V, Civic và Accord…Giới kinh doanh nhận định, với việc các doanh nghiệp tung chương trình khuyến mãi, ưu đãi, giảm giá bán xe trong tháng Tám này, cùng với việc các hãng xe vừa ra mắt loạt xe mới với giá cả cạnh tranh tại triển lãm ôtô Việt Nam 2017 vừa kết thúc có thể thị trường ôtô trong tháng này sẽ khởi sắc hơn.Tuy nhiên, thị trường ôtô những tháng cuối năm khó có tăng trưởng mạnh do tâm lý người tiêu dùng vẫn tiếp tục chờ đợi để được mua xe nhập khẩu nguyên chiếc với giá có thể rẻ hơn theo thuế suất thuế nhập khẩu nguyên chiếc về 0% từ đầu năm 2018./.