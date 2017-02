Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Hãng sản xuất ôtô Honda Motor Co của Nhật Bản cho biết, lợi nhuận ròng đã tăng 18,9% trong 3 quý đầu của tài khóa 2016-2017 (từ tháng 4-12/2016) do doanh số bán xe tăng mạnh ở nước ngoài và những nỗ lực cắt giảm chi phí.Nhà sản xuất ôtô lớn thứ ba này của Nhật Bản cho biết, lợi nhuận ròng đạt 520,61 tỷ yen (4,62 tỷ USD) trong chín tháng kết thúc ngày 31/12/2016, tăng so với mức 437,98 tỷ yen cùng kỳ năm trước.Cũng trong thời điểm này lợi nhuận hoạt động của hãng cũng tăng 23,9% lên 702,61 tỷ yen, trong khi doanh thu giảm 6,5% xuống 10.240 tỷ yen.Với kết quả trên Honda nâng triển vọng lợi nhuận ròng của cả tài khóa 2016-2017 lên 545 tỷ yen, tăng 58,2% so với tài khóa trước, và lợi nhuận hoạt động lên 785 tỷ yen, tăng 55,9%.