Ảnh minh họa. (Nguồn: Global Conversation)

Doanh số bán xe của một số nhà sản xuất ôtô lớn trên thế giới tại thị trường Trung Quốc trong tháng Một sụt giảm mạnh nhất kể từ năm 2015.Theo General Motors Co. (GM) và Ford Motor Co. (đều của Mỹ), nguyên nhân là do Bắc Kinh dự định tăng thuế đối với các xe ôtô lắp động cơ loại nhỏ và tác động của kỳ nghỉ dài ngày trong dịp tết Nguyên đán vừa qua.Ngày 9/2, Ford cho biết doanh số bán xe ôtô tháng Một của họ tại thị trường Trung Quốc giảm 32% so với cùng kỳ năm trước, trong lúc doanh số bán xe của GM giảm 24%.Đây là mức sụt giảm nhiều nhất về doanh số bán xe của hai hãng sản xuất ôtô hàng đầu của Mỹ kể từ quý 2/2015, khi họ bắt đầu thông báo số liệu bán xe tại thị trường Trung Quốc.Nissan, hãng sản xuất xe ôtô của Xứ sở Hoa anh đào, cho biết doanh số bán xe tháng Một vừa qua của họ cũng giảm 6,2% so với cùng kỳ năm trước.Chính phủ Trung Quốc đã tăng thuế mua các ôtô lắp động cơ có dung tích xylanh 1,6 lít hay thấp hơn lên 7,5% trong năm nay, từ mức 5% của năm ngoái.Chính sách này đã được dùng để thúc đẩy doanh số bán xe trong bối cảnh nền kinh tế yếu, nhưng Bắc Kinh có kế hoạch nâng tiếp mức thuế trên lên 10% đến năm 2018.Trong khi đó, Hiêp hội các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc dự báo doanh số bán xe tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới này sẽ tăng 5% trong năm nay, thấp hơn rất nhiều so với mức tang 13,7% của năm 2016./.