Ôtô của hãng Honda được trưng bày tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Honda Motor Co., hãng sản xuất ôtô hàng đầu Nhật Bản, thông báo lợi nhuận ròng cả tài khóa 2016-2017 (kết thúc vào tháng 3/2017) tăng 79% so với tài khóa trước, đạt 616,57 tỷ yen (5,54 tỷ USD).Đây là lần đầu tiên trong ba tài khóa Honda làm ăn có lãi nhờ doanh số bán ở nước ngoài tăng cao và cắt giảm mạnh chi phí.Thông báo của Honda còn cho biết lợi nhuận hoạt động tăng 67% lên 840,71 tỷ yen, song doanh thu chỉ đạt 14.000 tỷ yen, giảm 4,1%.Trong tài khóa vừa qua doanh số bán xe của Honda tại thị trường Bắc Mỹ và châu Á (trừ Nhật Bản) đều tăng 2,1% so với tài khóa trước lên các mức tương ứng 1,97 triệu xe và 648.000 xe; doanh số tại thị trường châu Âu tăng 7% lên 184.000 xe.Tuy nhiên, trái ngược với mức tăng trưởng doanh số bán xe ở thị trường quốc tế trong tài khóa vừa qua, doanh số bán xe tại thị trường nội địa của Honda giảm 1,8% xuống 603.000 xe.Ngoài ra, theo báo cáo kết quả kinh doanh tài khóa 2016-2017, doanh số bán xe máy của Honda tại thị trường châu Á (trừ Nhật Bản) tăng 10% so với tài khóa trước lên 9,513 triệu chiếc.Còn tại thị trường châu Âu, doanh số bán xe máy của Honda tăng 6,4% lên 217.000 chiếc.Trong khi, doanh số bán xe máy tại thị trường Nhật Bản và Bắc Mỹ giảm lần lượt 13,3% và 4,5% xuống 156.000 chiếc và 294.000 chiếc.Trong tài khóa hiện tại 2017-2018 (kết thúc vào tháng 3/2018), Honda đặt mục tiêu lợi nhuận ròng 530 tỷ yen, lợi nhuận hoạt động 705 tỷ yen trên tổng doanh thu 14.200 tỷ yen.Trong nhóm ba hãng sản xuất ôtô hàng đầu Nhật Bản, Honda là hãng đầu tiên thông báo kết quả lợi nhuận kinh doanh của năm tài chính 2016-2017.Hai hãng Toyota Motor Corp. và Nissan Motor Co. dự kiến sẽ thông báo kết quả kinh doanh lần lượt vào ngày 10/5 và 11/5./.