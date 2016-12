Người dân có thể tiếp cận với dịch vụ bảo hiểm qua bưu điện. (Ảnh: VNPost)

Doanh thu toàn ngành bưu chính và VietnamPost. (Nguồn: Báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, VietnamPost)Trong một thông báo phát đi sáng 25/12, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) cho biết, năm 2016, tổng doanh thu đạt gần 13.000 tỷ đồng, tăng trên 35% so 2015 (năm 2015, doanh thu đạt 8.810 tỷ đồng); lợi nhuận trên 185 tỷ đồng, tăng hơn 17%.Trước đó, báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, doanh thu toàn lĩnh vực bưu chính năm 2016 ước đạt 16.800 tỷ đồng (ước tăng 12% so với năm 2015).Ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Vietnam Post khẳng định đây là con số rất ý nghĩa với đơn vị này trong điều kiện hoạt động bưu chính công ích nhưng không còn sự trợ cấp kinh phí của Nhà nước như trước đây.Bên cạnh những con số tăng trưởng, 2016 cũng là năm đánh dấu bước chuyển mình của VietnamPost trong lĩnh vực hành chính công khi mở rộng chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; tổ chức cung cấp dịch vụ tiếp nhận, cấp đổi hồ sơ giấy phép lái xe, thu nộp hộ tiền xử phạt vi phạm giao thông và chuyển trả giấy tờ tạm giữ…Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất trong lĩnh vực cải cách hành chính là ngày 19/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.Xác định điểm Bưu điện Văn hóa xã là một trong những mắt xích đặc biệt quan trọng, năm 2016, VietnamPost đã đẩy mạnh đầu tư để đây vừa là điểm sinh hoạt cộng đồng, mở rộng ra nhiều dịch vụ như bảo hiểm, ngân hàng... Tới nay, toàn mạng lưới đã có khoảng 1.850 điểm bưu điện văn hóa xã đa dịch vụ, doanh thu bình quân mỗi tháng đạt 20,8 triệu đồng/điểm.Ông Tuấn cũng cho biết, mục tiêu trong năm 2017 của đơn vị này là doanh thu tăng trên 27% so với năm 2016, lợi nhuận đạt 258 tỷ đồng. Bưu điện Việt Nam sẽ tập trung xây dựng nền sản xuất bưu chính hiện đại, chuyên môn hóa và chuyên nghiệp hóa, tạo sự cách biệt và khác biệt tuyệt đối trên thị trường./.