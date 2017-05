Theo tổ chức quảng cáo Interactive Advertising Bureau (IAB) và PricewaterhouseCoopers (PwC), quảng cáo kỹ thuật số đã thu được 72,5 tỷ USD doanh thu trong năm 2016, tăng 22% so với năm 2015 (59,6 tỷ USD).Ngoài việc 8 năm liên tục phá vỡ kỷ lục, báo cáo của IAB cho thấy lần đầu tiên chi tiêu quảng cáo trên thiết bị di động vượt qua mức chi tiêu quảng cáo trên màn hình máy tính để bàn và lần đầu tiên quảng cáo kỹ thuật số vượt qua chi tiêu quảng cáo truyền hình.Dưới đây là 5 kết quả thu được từ báo cáo quảng cáo số của IAB và PwC năm nay.IAB bắt đầu thống kê số liệu chi tiêu quảng cáo kỹ thuật số vào năm 2004 và kể từ đó, mức chi tiêu cho quảng cáo số chưa bao giờ vượt qua quảng cáo trên truyền hình ở thị trường Mỹ.T​rang eMarketer dẫn báo cáo doanh thu quảng cáo kỹ thuật số của IAB cho biết ngành công nghiệp quảng cáo trên truyền hình thu được khoảng 71,3 tỷ USD trong năm 2016, kém mức 72,5 tỷ USD cho quảng cáo số.Tổ chức dự báo quảng cáo toàn cầu Magna gần đây cũng đã kết luận rằng chi tiêu quảng cáo kỹ thuật số năm ngoái đã vượt xa quảng cáo trên truyền hình, khi doanh thu quảng cáo truyền hình ở Mỹ là 67 tỷ USD. Trong bản báo cáo, Magna cho biết các công ty sản xuất sản phẩm đóng gói chi tiêu cho quảng cáo các thương hiệu và sản phẩm trên truyền hình ít hơn, và thậm chí không hề có các chiến dịch quảng cáo tung ra sản phẩm mới trên các kênh truyền hình quốc gia.Theo IAB, doanh thu quảng cáo video kỹ thuật số đã đạt mức kỷ lục 9,1 tỷ USD vào năm 2016, tăng 53% so với năm ngoái. Doanh thu từ video di động tăng vọt 145% so với năm trước lên 4,2 tỷ USD.Năm ngoái, Facebook đã báo cáo đạt 27,6 tỷ USD doanh thu toàn cầu trong khi Google báo cáo thu được 89,6 tỷ USD.David Doty, Phó Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc marketing tại IAB cho biết, đã có rất nhiều "báo cáo sai" trong giới truyền thông về quan điểm cho rằng chỉ có hai công ty [Facebook và Google] là tăng doanh thu quảng cáo số."Ví dụ, một số tính toán từng được sử dụng bởi giới truyền thông bao gồm các doanh thu thu được bên ngoài Mỹ có sự sai sót," Doty nói. "Mặt khác, họ [giới truyền thông] không hiểu các chi phí lưu lượng truy cập đạt được."Ông Doty cho biết đã có những bước tăng trưởng lớn trong quý Tư năm 2016 trên tất cả các công ty thành viên của IAB. "73% doanh thu trong quý Tư đến từ 10 công ty hàng đầu về kỹ thuật số, nhưng họ chỉ đóng góp 69% trong tăng trưởng," ông nói. "Điều đó có nghĩa là 31% tăng trưởng đến từ các công ty bên ngoài top 10. Vì vậy, các phương tiện truyền thông đã nhầm lẫn."David Silverman, đối tác ở PricewaterhouseCoopers, có cùng chung suy nghĩ với Doty.Ông Silverman nói: "Rõ ràng là có rất nhiều công ty đóng góp cho sự phát triển này. "Top 10 đã thay đổi theo thời gian, do đó có nghĩa là chúng ta đang nhìn thấy các công ty có thể không phải là một công ty ở top 10 một vài năm trước đây bây giờ trở thành một đối thủ thống trị."Theo báo cáo, quảng cáo trên điện thoại di động chiếm khoảng 51%, hay khoảng 36,6 tỷ USD, trong tổng số doanh thu quảng cáo số được báo cáo vào năm 2016, trong đó 47% hay 17,2 tỷ USD là từ tìm kiếm di động.​Tìm kiếm trên máy tính để bàn giảm lần đầu tiên trong năm 2016 xuống còn 17,8 tỷ USD, giảm 13% so với năm trước.IAB không tính chi tiết doanh thu quảng cáo kỹ thuật số từ các công ty riêng lẻ, nhưng theo eMarketer, Google đã sẵn sàng để kiểm soát gần 78% thị trường quảng cáo tìm kiếm toàn cầu vào năm 2017, hoặc khoảng 28,5 tỷ USD doanh thu.Quảng cáo hiển thị (banner) chiếm tỷ lệ cao thứ hai trong chi tiêu quảng cáo trên điện thoại di động với 38%, tiếp theo là video (11%).Năm 2016 đã đánh dấu sự ra đời của âm thanh số như là một thể loại độc lập với cuộc khảo sát của IAB khi doanh thu quảng cáo đã vượt quá 1,1 tỷ USD.Silverman nói: "Những người trẻ tuổi không nghe đài phát thanh, họ đang sử dụng các dịch vụ truyền thanh trực tuyến và thậm chí có thể nghe các podcast và không phải là radio truyền thống nữa.""Điều này cũng tương tự như thời kỳ khi in ấn chuyển lên trực tuyến và đây là xu hướng kiếm tiền không phải từ mắt, mà là tai," ông nói thêm.Khoảng 40% các nhà tiếp thị quan tâm đến việc quảng cáo trên Spotify, vốn đã vượt xa các phương tiện truyền thông xã hội như Snapchat (35%), theo một nghiên cứu của RBC Capital Markets hợp tác phát hành với Ad Ag.Doanh thu quảng cáo truyền thông xã hội năm 2016 đạt 16,3 tỷ USD, tăng gần 49% so với năm trước, IAB cho biết.Theo báo cáo, bán lẻ (21%), dịch vụ tài chính (13%), ôtô (12%), viễn thông (9%) và du lịch (9%) là các khoản chi tiêu quảng cáo lớn nhất vào năm 2016. Chi tiêu quảng cáo du lịch tăng từ 8%.Quảng cáo video màn hình máy tính để bàn là phân khúc duy nhất có mức tăng trưởng quảng cáo trên màn hình máy tính để bàn, tăng 16% lên 4,9 tỷ USD so với năm trước./.