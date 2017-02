Một góc công viên tượng cát Forgotten Land. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Công viên tượng cát đầu tiên của Việt Nam tại thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) có tên Forgotten Land tại đã mở cửa đón khách tham quan từ cuối tháng 1.​Các nhà điêu khắc tượng cát nổi tiếng trên thế giới​ vẫn đang khẩn trương hoàn thành những công đoạn cuối của một số tác phẩm tại công viên​.Ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Vietsandart (đơn vị thực hiện công viên) cho biết tượng cát tại Forgotten Land được làm từ 100% cát tự nhiên và nước, không pha trộn bất cứ nguyên vật liệu hay phụ gia nào khác.Để hoàn thành tác phẩm tượng cát, các nhà điêu khắc sử dụng những phương pháp và kỹ thuật riêng để cát không bị khô và không bị bay khi gặp nắng và gió lớn.Bên cạnh đó, đây cũng là lần đầu tiên kỹ thuật ép cát thành khối được các nhà điêu khắc thực hiện tại Việt Nam.Nhờ sự nén chặt của cát và nước và đôi bàn tay điêu luyện của các nghệ nhân điêu khắc, những khối cát khổng lồ sẽ trở thành các tác phẩm nghệ thuật vô cùng sống động.Công viên tượng cát Forgotten Land có quy mô khoảng 2ha, hơn 20 tượng cát tại công viên do 14 nghệ nhân là những nhà điêu khắc chuyên nghiệp đến từ nhiều quốc gia trên thế giới sáng tác.Trong số các tượng cát ở công viên có một số tượng cát thể hiện chủ đề liên quan đến những câu chuyện cổ tích của Việt Nam và thế giới như Sơn Tinh-Thủy Tinh, Cóc kiện trời; Sự tích Thạch Sùng; Nàng lọ lem; Chú mèo đi hia... hoặc các câu chuyện ngụ ngôn như thỏ và rùa, trâu và cóc, cáo và quạ, châu chấu và kiến...Bên cạnh đó, tại công viên còn có các tượng cát mô phỏng các kiến trúc cổ Việt Nam như chùa Thiên Mụ, tháp Pô Nagar, tượng chân dung nhà văn Pháp Charles Perrauit (tác giả các truyện cổ tích như Cô bé lọ lem, Chú mèo đi hia, Công chúa ngủ trong rừng…) chân dung tác giả Homer (sáng tác truyện thần thoại Hy Lạp), rồng khổng lồ và cả chú gà trống tượng trưng cho năm mới Đinh Dậu 2017…Bà Marielle Heessels, nghệ nhân điêu khắc đến từ Hà Lan cho biết đây là lần đầu tiên bà đến Việt Nam. Con người và thiên nhiên ở đây đã tạo nhiều hứng thú để bà sáng tác.Theo nghệ nhân Leonardo Ugolini (Bỉ), đây là lần thứ hai ông đến Việt Nam để điêu khắc tượng cát. Cát ở đây có sự kết dính nên việc thực hiện tác phẩm điêu khắc cát dễ dàng hơn so với nhiều nơi khác trên thế giới.Các tác phẩm do nghệ nhân Leonardo Ugolini sáng tạo có thể tồn tại trong 1 năm dưới điều kiện thời tiết bình thường.Ông Lê Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty Vietsandart cho biết hiện công viên tượng cát Forgotten Land đón khoảng 1.000 lượt khách mỗi ngày.Sau Tết Đinh Dậu, Công ty tiếp tục đầu tư thêm một số hạng mục như mái che, trồng thêm cây xanh, sáng tác thêm một số tượng cát mới.Đặc biệt, trong dịp 30/4 và 1/5, tại công viên tượng cát sẽ diễn ra cuộc thi sáng tác tượng cát dành cho các nữ nghệ nhân trên thế giới./.