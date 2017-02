Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung đến thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân và nhân viên Công ty Dệt kim Đông Xuân. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Sáng 3/2, ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tới thăm, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dệt kim Đông Xuân nhân ngày sản xuất đầu Xuân Đinh Dậu 2017 và Ngày thành lập Đảng 3/2.Phát biểu với đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên tập đoàn và công ty, ông Hoàng Trung Hải vui mừng thấy rằng, trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dệt kim Đông Xuân nói riêng và Tập đoàn Dệt May Việt Nam nói chung luôn đoàn kết, không ngừng nỗ lực, nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện năng suất lao động; đầu tư phát triển theo hướng chuyên môn hóa, hiện đại hóa, tạo ra bước tăng trưởng về giá trị gia tăng của sản phẩm dệt may, góp phần đưa ngành dệt may Việt Nam vươn lên trở thành một trong những nước sản xuất hàng dệt may hàng đầu thế giới...Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dệt kim Đông Xuân đã tạo được thương hiệu sản phẩm trong nước cũng như quốc tế. Năm 2016, giá trị sản xuất của công ty đã đạt 446 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 18,5 triệu USD, đóng góp cho ngân sách nhà nước gần 30 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,4 triệu đồng/tháng. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của thủ đô Hà Nội trong những năm qua.Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng để đạt mục tiêu giai đoạn 2016-2020 kim ngạch xuất khẩu đạt 6 tỷ USD, tạo việc làm cho hơn 300.000 lao động, thời gian tới Vinatex cần tiếp tục làm tốt vai trò hạt nhân của ngành dệt may cả nước; nâng cao năng lực cạnh tranh của từng sản phẩm nói riêng, phát triển vững chắc tại các thị trường hiện có. Bên cạnh đó, Vinatex cần chủ động thâm nhập các thị trường có ký kết hiệp định thương mại tự do với Việt Nam; đẩy mạnh đổi mới thiết bị công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật theo hướng hiện đại, nâng cao năng suất lao động…Ông Lê Tiến Trường, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam cho biết, thời gian qua, Tập đoàn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo việc làm cho 130.000 lao động đến từ nhiều địa phương khác nhau với mức thu nhập bình quân đạt gần 7 triệu đồng/tháng, gấp 1,5 lần thu nhập bình quân của ngành. Qua 20 năm hình thành và phát triển, với vai trò là hạt nhân cho phát triển ngành dệt may, thu hút lao động, thực hiện công nghiệp hóa ở nông thôn, dẫn dắt, thu hút các nguồn lực trong nước tham gia đầu tư vào ngành dệt may, Vinatex đã góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế, quốc tế của cả nước.Là một thành viên của Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dệt kim Đông Xuân với tiền thân là Nhà máy Dệt kim Đông Xuân đã trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển và đã trở thành đơn vị kinh tế mũi nhọn của Thủ đô. Từ một nhà máy dệt kim ban đầu có 380 lao động, sản xuất hàng năm đạt 1 triệu sản phẩm, đến nay đã trở thành công ty có 4 xí nghiệp thành viên, sản xuất 15 triệu sản phẩm/ năm, tạo việc làm cho hơn một ngàn lao động./.