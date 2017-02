Họa sỹ Lê Thiết Cương. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Một tác phẩm được trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: Gallery 39)

Nằm trong dự án nghệ thuật về thơ, sau tậpngày 10/2 tới đây, họa sỹ Lê Thiết Cương sẽ tiếp tục giới thiệu tới công chúng triển lãm “Thơ Gốm” và cuốn sách cùng tên.Triển lãm kéo dài tới hết ngày 17/2 tại Gallery 39 (số 39A Lý Quốc Sư, Hà Nội).Theo đó, “Thơ Gốm” sẽ trưng bày 40 tác phẩm gốm do họa sỹ Lê Thiết Cương vẽ minh họa. Đại diện ban tổ chức cho hay, đây đều là những tác phẩm gốm độc bản, do các nghệ nhân gốm Bát Tràng vuốt tay, nung bằng củi trong lò bầu truyền thống (thay vì lò gas phổ biến hiện nay).Gã họa sỹ vốn nổi tiếng cả về tài và độ “dị” ấy đã lựa chọn những câu thơ của 40 nhà thơ (Hoàng Trung Thông, Lưu Quang Vũ, Đoàn Ngọc Thu, Vi Thùy Linh, Thuận Hữu...) để minh họa trên các tác phẩm gốm.“Đây là cách để thơ có thêm một đời sống khác, được ở trong một không gian khác dài rộng hơn và để người đọc có thêm một cách đọc khác,” nghệ sỹ chia sẻ.Hình ảnh các tác phẩm gốm trong triển lãm được in thành cuốn sách “Thơ Gốm” (Nhà xuất bản Trẻ phát hành), kèm lời giới thiệu của họa sỹ Lê Thiết Cương và lời bạt của nhà thơ Nguyễn Thụy Kha.Sách “Thơ Gốm” cùng với một số tựa sách khác do họa sỹ Lê Thiết Cương thiết kế bìa và minh họa trong những năm gần đây cũng sẽ được giới thiệu tại không gian Văn Miếu-Quốc Tử Giám trong Ngày thơ Việt Nam lần thứ 15 (diễn ra vào 11/2, tức Rằm tháng Giêng năm Đinh Dậu 2017)./.