Quang cảnh buổi đối thoại. (Ảnh: Ngự Bình/Vietnam+)

Từ ngày 27/4 đến 30/4, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, đã có chuyến thăm làm việc tại Cộng hòa Italy.Trong khuôn khổ chuyến thăm, dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và ông Domenico Rossi - Quốc vụ khanh Quốc phòng Cộng hòa Italy, Bộ Quốc phòng hai nước đã tiến hành Đối thoại Chính sách Quốc phòng lần thứ hai.Chào mừng đoàn Việt Nam tới Italy dự Đối thoại, ông Domenico Rossi nêu rõ quan hệ Việt Nam-Italy đang trên đà phát triển trong nhiều lĩnh vực. Với nỗ lực của hai bên, trên tinh thần Bản ghi nhớ hợp tác ký năm 2013, quan hệ quốc phòng song phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực kể từ sau Đối thoại lần thứ nhất năm 2014.Ông Domenico Rossi khẳng định lại sự ủng hộ của Chính phủ Italy đối với hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Phía Italy sẽ tiếp tục nhận học viên Việt Nam sang tham dự các khóa đào tạo tại các học viện, nhà trường của Quân đội Italy.Quốc vụ khanh Quốc phòng Italy cũng thông báo về tình hình châu Âu và quan điểm của Italy đối với những điểm nóng trên thế giới, khu vực và cuộc chiến chống khủng bố.Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã thông báo về tình hình an ninh châu Á-Thái Bình Dương, một khu vực được thế giới chú ý trong những năm qua. Mặc dù hòa bình, hợp tác và phát triển là xu hướng chính, nhưng khu vực này cũng có nhiều thách thức an ninh như khoảng cách giàu nghèo, tranh chấp lãnh thổ, hiểm họa hạt nhân và một số thách thức an ninh phi truyền thống khác. Châu Á-Thái Bình Dương là khu vực cạnh tranh của các cường quốc nên rất dễ dẫn đến nguy cơ mất ổn định và chạy đua vũ trang.Về vấn đề Biển Đông, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nêu rõ lập trường của Việt Nam là mọi tranh chấp phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.Về hợp tác quốc phòng song phương, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng tuy có nhiều tiềm năng song hợp tác giữa hai bên chưa đạt được kết quả như mong muốn. Bộ Quốc phòng hai nước cần tăng cường cơ chế hợp tác hiệu quả, thực chất hơn trong thời gian tới.Giới thiệu về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tin tưởng Italy sẽ là một đối tác quan trọng của Việt Nam trong lĩnh vực này. Việt Nam cũng coi trọng hợp tác công nghiệp quốc phòng và mở rộng hợp tác hậu cần, quân y, đào tạo với Italy. Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận học viên, quân nhân của Italy sang Việt Nam học tiếng Việt, tham dự khóa học cấp cao tại Học viện Quốc phòng về nghệ thuật chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam.Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã chuyển lời của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam mời Bộ trưởng Quốc phòng Italy thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp.Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN thường trú tại Italy, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh Đối thoại lần này thể hiện một bước phát triển mới trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Cuộc đối thoại diễn ra trong bối cảnh Quan hệ đối tác chiến lược song phương đã có những bước phát triển mạnh mẽ, nhất là sau chuyến thăm Italy vào cuối năm 2016 của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang.Phía Italy bày tỏ mong muốn thực sự về việc đẩy mạnh hợp tác quốc phòng với Việt Nam, đặc biệt là hợp tác về chính sách quốc phòng và chiến lược quốc phòng nhằm xây dựng quan hệ quốc phòng song phương toàn diện hơn trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều thay đổi.Bên cạnh đó, Italy cũng mong muốn tăng cường hợp tác về công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự và một số lĩnh vực khác như đào tạo, huấn luyện và chia sẻ kinh nghiệm trong một số chuyên ngành mà hai bên có năng lực.Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định Italy đóng vai trò quan trọng trong hoạt động đối ngoại chung của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Vì vậy, hợp tác quốc phòng song phương phải đóng góp một cách tích cực, chủ động để nâng cao chất lượng Quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Italy có một nền công nghiệp quốc phòng mạnh với trình độ công nghệ khoa học kỹ thuật cao nên việc hợp tác quốc phòng với Italy sẽ giúp quân đội Việt Nam nâng cao chất lượng trang bị kỹ thuật cũng như đào tạo cán bộ.Một điểm cần lưu ý khác là Việt Nam rất cần tiếng nói ủng hộ của các quốc gia bạn bè và các đối tác trên thế giới trong một số vấn đề an ninh quốc tế và khu vực. Do Italy là nước có tiếng nói được tôn trọng trong cộng đồng quốc tế nói chung và châu Âu nói riêng nên Việt Nam hết sức coi trọng vai trò của Italy trong bức tranh chung về hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam với tất cả các nước.Về triển vọng hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh cho biết ngay sau khi Việt Nam và Italy thiết lập Quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2013, Bộ Quốc phòng hai nước đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng, đánh dấu bước phát triển mới và tạo khuôn khổ chung cho hợp tác quốc phòng song phương.Trong 4 năm qua, hai bên đã đẩy mạnh hợp tác trong cả ba lĩnh vực gồm chính sách quốc phòng, quân sự quốc phòng và công nghiệp quốc phòng. Đây là sự hợp tác tương đối toàn diện, nhưng hiệu quả và thực chất của sự hợp tác này vẫn chưa đạt được như mong muốn. Tại cuộc đối thoại chính sách quốc phòng lần này, hai bên đã thảo luận cách thức để nâng cao hiệu quả và thực chất hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong thời gian tới.Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh đã có buổi hội kiến Đại tướng Claudio Graziano, Tư lệnh Quốc phòng Cộng hòa Italy và thăm, làm việc tại một số doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng tiêu biểu của Cộng hòa Italy./.