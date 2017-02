Chiều 12/2, thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đã bắt giữ Sùng A Thò (31 tuổi), nghi phạm sát hại 3 người ở cùng bản Ma Lù Thàng, xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà vào ngày 11/2.Tuy nhiên, trong khi Ban chuyên án đưa Sùng A Thò về nơi tạm giữ thì đối tượng đã tử vong. Ngay sau đó, Ban chuyên án đã tổ chức khám nghiệm tử thi, phát hiện trong dạ dày của nghi phạm có nhiều lá ngón, xác định đã ăn từ trước đó.Vào khoảng 15 giờ 30 ngày 11/2, Công an huyện Mường Chà tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về một vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu vực lán nương thuộc bản Ma Lù Thàng, xã Huổi Lèng làm chết 3 người trong một gia đình gồm ông Sùng Sái Dơ (67 tuổi), bà Vừ Thị Dợ (66 tuổi) là vợ ông Dơ và con trai là Sùng A Hồ (16 tuổi).Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Mường Chà đã tiến hành xác minh và báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh. Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường huy động các lực lượng tiến hành các biện pháp điều tra làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án đã nhanh chóng làm rõ nghi can gây ra vụ trọng án trên là Sùng A Thò là hàng xóm của các nạn nhân.Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tranh chấp đất nương giữa hai gia đình dẫn đến mâu thuẫn, nên Sùng A Thò đã dùng dao phát nương chém chết cả ba người trong nhà ông Sùng Sái Dơ. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn và bị bắt vào ngày 12/2, nhưng sau đó đã tử vong./.