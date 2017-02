Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Thung lũng tình yêu Đà Lạt. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, từ ngày 26/1-1/2/2017 (tức 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt, Lâm Đồng ước đạt 105.000 lượt người, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, lượng khách quốc tế ước đạt 12.250 lượt, tăng 11,4% so với cùng kỳ.Thời gian cao điểm khách đến nghỉ dưỡng, lưu trú chủ yếu từ ngày mùng 1 đến mùng 4 Tết. Trong những ngày này, hầu hết các điểm du lịch tại Đà Lạt đều bị quá tải, lượng khách đổ về quá đông cũng khiến nhiều tuyến đường trung tâm ùn tắc vào các giờ cao điểm.Các khách sạn từ 1-5 sao phục vụ với công suất khoảng 95%, các cơ sở lưu trú còn lại công suất đạt khoảng 80-90%. Tuy nhiên, vào những ngày cao điểm, nhiều đoàn du khách và nhóm khách lẻ không tìm được khách sạn phải dựng lều ngủ ở công viên, quảng trường hoặc thuê nhà dân nghỉ qua đêm.Theo sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, trong những ngày qua tình hình an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú được đảm bảo tốt; không ghi nhận sự cố nghiêm trọng nào xảy ra cho du khách trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.Giá cả các dịch vụ du lịch trong dịp Tết Nguyên đán tăng từ 50%-75% so với ngày thường, chủ yếu là các dịch vụ lưu trú và ăn uống. Các khách sạn 1-2 sao giá tăng từ 50%-100%, các cơ sở lưu trú du lịch khác (nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, biệt thự du lịch…) giá tăng từ 50%-150%, các khách sạn cao cấp từ 3-5 sao tăng từ 20%-40%./.