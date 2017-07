(Nguồn: Vietnam+)

“Đòn quyết định”

(tên gốc là “First Kill”) là bộ phim giàu tính nhân văn về tình phụ tử với sự tham gia của ngôi sao hành động Bruce Willis, được công chiếu tại Việt Nam từ ngày 21/7, cùng ngày với Mỹ.Trong chuyến đi săn, Will (Hayden Christensen), một doanh nhân thành đạt và con trai Danny (Ty Shelton) đã cứu sống tên cướp Levi (Gethin Anthony) bị thương nặng.Lấy oán báo ân, tên cướp đã bắt cóc cậu bé nhằm buộc Will phải giúp mình trốn khỏi cảnh sát trưởng Marvon Howell (Bruce Willis) và lấy tiền cho hắn. Tình yêu thương vô bờ bến của cha được đẩy đến giới hạn.Liệu Will có vượt qua ranh giới thiện-ác thực hiện yêu cầu của tên cướp để đổi lấy mạng sống của con trai mình?Ngôi sao kỳ cựu của Hollywood Bruce Willis sẽ xuất hiện trong vai cảnh sát trưởng Marvin Howell. Bruce Willis là diễn viên thuộc dạng “kinh điển” trong thể loại phim hành động. Bản thân ông cũng không thể thoát xác khỏi những vai diễn này.Chính nam diễn viên cũng thừa nhận rằng ông cảm thấy "không quen khi đóng phim mà không có khẩu súng trên tay."Sự chuyên nghiệp và "nghề" trong những vai diễn hành động trước sẽ khiến bộ phim trở nên kịch tính hơn bao giờ hết.Nam diễn viên Hayden Christensen vốn thành công trong vai ác nhân Darth Vader của loạt phim “Star Wars” (2002-2005) đã trở lại trong vai người cha để cùng Bruce Willis tạo nên cặp bài trùng.Hayden vừa phải diễn xuất bằng nội tâm cũng như những pha hành động, chạy xe vượt địa hình trong điều kiện núi rừng hiểm trở.Đạo diễn Steven C. Miller cho biết: "Đây là kịch bản mà tôi hứng thú nhất từ trước đến nay. Một câu chuyện hành động với cốt lõi về tình cảm gia đình, đặc biệt là thực trạng của gia đình thời hiện đại. Tôi yêu câu chuyện về tình cha con trong bộ phim này.”“Đòn quyết định” không chỉ là bộ phim hành động hấp dẫn, mà còn mà còn có những vấn đề nóng của xã hội hiện đại: nạn bắt cóc trẻ em. Bộ phim gửi đi thông điệp tới những bậc phụ huynh: đừng vì mải mê công việc mà bỏ bê con cái của mình./.