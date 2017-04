Biểu diễn văn nghệ tại chương trình. (Ảnh: Mai Linh/TTXVN )

Tối 22/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với đại sứ quán 7 nước tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền các nước Ấn Độ, Bangladesh, Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Sri Lanka.Chương trình này nhằm chia sẻ những giây phút ấm áp, thân tình với bạn bè quốc tế, những người phải xa quê hương trong dịp đoàn tụ mừng năm mới.Chương trình có sự tham gia của khoảng 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hà Nội; một số sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố Hà Nội; Hội hữu nghị Việt Nam với các nước Ấn Độ, Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Sri Lanka; các Đại sứ, đại diện Đại sứ quán, cộng đồng doanh nghiệp, lưu học sinh các nước.Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã gửi tới bạn bè quốc tế những tình cảm thân thương, nồng thắm nhất và lời chúc một năm mới an khang, thịnh vượng.Bà hy vọng bằng sự chia sẻ chân thành, tình hữu nghị thân ái, thông qua những hoạt động hòa bình, hữu nghị được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội tổ chức thường xuyên, sẽ tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam, nhân dân thủ đô Hà Nội với nhân dân các nước trên thế giới, cũng như nhân dân các nước châu Á.Có mặt trong chương trình giao lưu, Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Thongsavanh Phomvihan đã giới thiệu tới các đại biểu về lễ hội Bunpimay truyền thống của Lào, với ý nghĩa đem lại sự mát mẻ, phồn vinh cho vạn vật, ấm no hạnh phúc, thanh khiết hóa cuộc sống của con người, là dịp để nuôi dưỡng và hun đúc nghệ thuật dân tộc của đất nước hoa Chămpa xinh đẹp.Trong không khí giao lưu thân mật, ấm áp tình hữu nghị, các đại biểu và khách mời đã cùng tham gia vào các nghi lễ truyền thống như lễ tắm tượng phật, lễ buộc chỉ cổ tay... và hòa mình vào những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, do các nghệ sỹ Việt Nam cùng các cán bộ Đại sứ quán và lưu học sinh các nước biểu diễn./.