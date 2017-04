Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: Reuters)

Reuters đưa tin, những từ ngữ nồng ấm của Tổng thống Mỹ Donald Trump dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chẳng hạn như "một người tốt" sẽ trấn an Bắc Kinh rằng ông Trump cuối cùng hiểu được tầm quan trọng của mối quan hệ tốt đẹp, song rủi ro đối với các các đồng minh của Mỹ trong khu vực chính là mối lo lắng về liệu họ sẽ đứng ở đâu trong mối quan hệ mới này.Với các nước láng giềng của Trung Quốc, mối quan hệ mới này có phần phức tạp. Một mặt, mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là phù hợp. Tuy nhiên, các đồng minh lâu đời có thể đang băn khoăn Washington vẫn ủng hộ họ ở mức độ nào.Nhà nghiên cứu cao cấp Shashank Joshi thuộc Viện các quân chủng thống nhất Hoàng Gia Anh ở London nhận định rằng các nước như Nhật Bản và Hàn Quốc có thể bị mất đi phần nào tầm ảnh hưởng của Mỹ nếu ông Trump tập trung vào việc liệt kê danh sách sự giúp đỡ của Chủ tịch Tập Cận Bình đối với vấn đề Triều Tiên, và khi ấy tạo ra một trật tự kiểu "G2" giữa Mỹ và Trung Quốc.Trong khi đó, chuyên gia nghiên cứu an ninh Ian Storey thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Yusof Ishak ở Singapore nói rằng giới lãnh đạo các nước Đông Nam Á sẽ theo dõi sát sao những bình luận của ông Trump khi mà giới lãnh đạo này đang tìm kiếm những chỉ dấu của một chiến lược đang hiện hình đối với châu Á.Ông Storey nói: "Phần lớn (các nhà lãnh đạo) sẽ hoan nghênh mối quan hệ hợp tác và phẳng lặng giữa Mỹ và Trung Quốc, song họ sẽ quan ngại sâu sắc về bất kỳ điều gì có vẻ như ông Trump sẽ trao cho ông Tập quyền tự do hành động và quyết định về tranh chấp Biển Đông."Ngoài ra, bình luận về kế hoạch của Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ Harry Harris về việc sớm tiến hành các hoạt động tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông, ông Storey cho rằng sẽ khá khó khăn cho ông Harry Harris để được thông qua các kế hoạch này trong bối cảnh quan hệ Trump-Tập đang phát triển như hiện nay./.