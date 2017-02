Đồng Nai: Bắt nghi phạm vụ giết người bỏ xác vào bao tải phi tang

Chiều 9/2, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an huyện Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu) bắt giữ đối tượng Huỳnh Ngọc Phương (sinh năm 1985, ngụ huyện Tân Thành) để điều tra vụ án cô gái nghi bị giết bỏ xác vào bao tải phi tang tại huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) gây xôn xao dư luận những ngày qua.



Khi bị bắt, nghi can Huỳnh Ngọc Phương đang làm việc tại một doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Tân Thành.



Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Phương khai nhận đã giết chị Trần Thị Thanh Hoàng (sinh năm 1983, quê huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh).



Theo lời khai của nghi phạm đêm 1/2, Phương rủ chị Hoàng về nhà trọ tại huyện Tân Thành chơi. Tại đây y đã ra tay giết chị Hoàng để cướp tài sản.



​Rạng sáng 2/2, Phương bỏ xác chị Hoàng vào bao tải rồi chở đến huyện Long Thành (Đồng Nai) để phi tang.



Đến chiều 6/2, người dân xã Phước Bình, huyện Long Thành phát hiện một xác chết trong bao tải đang phân hủy. Sau khi khám nghiệm hiện trường, Công an Đồng Nai nhận định đây là một vụ giết người và huy động các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra.



Sau khi lần ra manh mối, chiều 9/2, các đơn vị nghiệp vụ Công an Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Tân Thành đãbắt giữ nghi can Huỳnh Ngọc Phương./.