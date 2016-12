Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 26/12, Cục Cảnh sát ph òng chống tội phạm về Môi trường (C49B – Cơ quan phía Nam, Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu đột xuất kiểm tra và bắt quả tang Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Pak Việt Nam (đóng tại xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đang xả chất lỏng màu đen, có mùi hôi, đặc quánh như dầu nhớt ra môi trường.Nguồn nước này dẫn từ hệ thống thoát nước mưa và nước thải sản xuất của Công ty Pak Việt Nam chảy vào hố ga, nằm bên ngoài hàng rào Công ty rồi theo mương thoát nước đổ ra suối dẫn ra sông Thị Vải.Kiểm tra bên trong hàng rào Công ty trên, lực lượng Công an phát hiện trước cửa kho nguyên liệu có một hố có diện tích dài và rộng 5m, sâu 0,15m chứa chất lỏng màu đen và hôi, giống chất lỏng phát hiện tại hố ga bên ngoài hàng rào Công ty.Làm việc với lực lượng Công an, đại diện Công ty Pak Việt Nam cho biết do bộ phận thân lò than hóa khí của Công ty bị vỡ nên đã gây phát sinh chất lỏng trên.Sau khi xảy ra sự cố, chiều 23/12, Công ty đã sử dụng một máy bơm để bơm số chất lỏng ra hố đất trước kho nguyên liệu, rồi cho chảy thẳng ra hệ thống thoát nước xả ra môi trường.Chiều 26/12, C49B đã lấy mẫu nước thải tại các vị trí trên đưa đi giám định, đồng thời lập biên bản vụ việc; yêu cầu Công ty Pak Việt Nam dừng ngay việc xả chất lỏng trên ra môi trường, đồng thời phải thu gom toàn bộ chất lỏng màu đen nêu trên đưa đi xử lý theo quy định.Hiện vụ việc đang được C49B tiếp tục điều tra làm rõ./.