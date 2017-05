Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế taxi đâm cảnh sát bị thương

Ngày 6/5, Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế taxi Trần Văn Hường (37 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.



Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 18/4, khi tổ Cảnh sát trật tự Công an thành phố Biên Hòa gồm 3 cán bộ chiến sỹ do Trung úy Nguyễn Văn Hùng làm tổ trưởng đang tuần tra trên tuyến đường Bùi Văn Hòa thì phát hiện xe taxi biển kiểm soát 60A-340.51 do Trần Văn Hường điều khiển, đang đỗ xe lấn chiếm lòng lề đường.



Tổ công tác đã yêu cầu tài xế dừng xe, xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế Hường không chấp hành mà điều khiển xe bỏ chạy.



Tổ công tác đã sử dụng môtô truy đuổi, đến khu vực gần công viên Long Bình thì bắt kịp xe taxi do Hường điều khiển và yêu cầu Hường xuống xe xuất trình giấy tờ.



Khi mở cửa ra khỏi xe, Hường bất ngờ lấy từ trong người ra một con dao bấm và đâm Trung úy Nguyễn Văn Hùng khiến Trung úy Hùng bị thương; sau đó Hường lái xe bỏ chạy.



Lực lượng chức năng đã truy đuổi theo xe taxi do Hường điều khiển, sau đó Hường đã bỏ lại xe tẩu thoát.



Vụ việc đang được Công an thành phố Biên Hòa tiếp tục điều tra./.