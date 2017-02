Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Trong tháng đầu tiên của năm nay, vàng đã ghi dấu tháng tăng giá ấn tượng nhất kể từ tháng 6/2016, trong bối cảnh giới đầu tư dự báo lạm phát sẽ tăng lên.Tuy nhiên, đà tăng giá của kim loại quý này có thể sẽ bị hạn chế, do đồng USD sẽ mạnh lên trước triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất trong năm nay.Theo Hiệp hội thị trường vàng London, giới phân tích tin tưởng giá vàng sẽ vẫn tương đối vững trong năm nay, trung bình ở mức 1.244 USD/ounce, thấp hơn đôi chút so với mức giá trung bình 1.251 USD/ounce của năm 2016.Từ đầu năm tới nay, giá vàng đã tăng khoảng 4%, lên trên ngưỡng 1.200 USD/ounce.Giới phân tích cho rằng các yếu tố vĩ mô; trong đó đáng chú ý nhất là đồng USD mạnh lên và triển vọng lãi suất tại Mỹ tăng, đã làm lu mờ những yếu tố khác, chẳng hạn như sự bấp bênh về mặt chính trị dưới sự điều hành của Chính phủ mới ở Mỹ.Theo nhà phân tích Bernard Dahdah thuộc ngân hàng Natixis (Pháp), việc Fed tiếp tục lộ trình nâng lãi suất trong năm nay sẽ gây tác động tiêu cực nhiều nhất lên giá vàng.Lãi suất tăng thường là yếu tố làm giảm sức hấp dẫn của vàng, trong khi chính sách tài chính của Tổng thống Mỹ Donald Trump lại có chiều hướng ủng hộ việc tăng lãi suất.Trong môi trường kinh tế tăng trưởng, thì cổ phiếu và các kim loại cơ bản mang lại lợi nhuận nhiều hơn so với vàng.Chuyên gia phân tích Dahdah dự báo giá vàng trung bình sẽ đứng ở mức 1.100 USD/ounce trong năm ​nay.Bên cạnh đó, một yếu tố nữa khiến giới đầu tư quan ngại là nhu cầu vàng giao ngay ở các nước tiêu thụ vàng hàng đầu thế giới như Ấn Độ và Trung Quốc sẽ vẫn yếu trong năm nay.Nhà phân tích Ross Strachan thuộc Thomson Reuters GFMS cho rằng hiện hầu như chưa có tín hiệu nào cho thấy nhu cầu vàng giao ngay tại thị trường châu Á sẽ tăng lên.Ông dự báo giá vàng trung bình được giao dịch ở mức 1.259 USD/ounce trong năm ​nay.Tuy nhiên, lại có quan điểm cho rằng hiện chưa có gì đảm bảo chính sách tài chính của ông Trump sẽ mang lại đà tăng trưởng mạnh mẽ cho kinh tế Mỹ và qua đó tạo đà cho lãi suất tiếp tục tăng lên.Nhà phân tích Joni Teves thuộc ngân hàng UBS (Thụy Sỹ) tỏ ra khá lạc quan khi bà đưa ra dự báo giá vàng trung bình sẽ ở mức 1.350 USD/ounce, dựa trên nhận định rằng đà tăng giá của đồng USD đã chạm đỉnh và nhịp độ tăng lãi suất ở Mỹ sẽ diễn ra chậm./.