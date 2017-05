Cẩu trục chạy ray tại Cảng chuyên dụng của Doosan. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Ngày 8/5, tại Cảng chuyên dụng của Doosan (Khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), Công ty Doosan Vina đã làm lễ xuất cẩu trục chạy ray (RMQC) sang Ấn Độ.Đây là 3 trong số 12 cẩu trục RMQC nằm trong hợp đồng cung ứng 12 Cẩu RMQC cho khách hàng Brahat Mumbai Container Terminals Private Limites (BMCTPL)-Ấn Độ.Phát biểu tại buổi lễ, ông Yeon In Jung, Tổng giám đốc Công ty Doosan Vina cho biết, đây là một trong những thành tựu lớn của Doosan Vina bởi đây là những cẩu trục thuộc loại lớn nhất trong số 68 cẩu trục “Made in Vietnam” mà doanh nghiệp đã chế tạo được và cũng là những cẩu trục lớn nhất thế giới hiện nay.Theo ông Yeon In Jung, các cẩu trục khổng lồ có chiều cao gần tương đương với tòa nhà 20 tầng này sẽ sớm cập bến nhằm phục vụ cho công việc bốc dỡ hàng hóa tại cảng BMCTPL-Ấn Độ, đóng góp vào sự phát triển kinh tế tại quốc gia này, đồng thời cho thấy người Việt Nam đang làm việc chăm chỉ, đã và đang tạo ra những sản phẩm xứng tầm quốc tế với chất lượng hàng đầu.Ba cẩu trục RMQC trong đó mỗi cẩu trục có trọng lượng 1,400 tấn, cao 84m, dài 144m, rộng 26m sẽ rời cảng chuyên dụng Doosan Vina và được di chuyển đến cảng BMCTPL, nằm trong khu vực Cảng JNPT (Jawaharlal Nehru Port), Mumbai, Ấn Độ trong khoảng 2 tuần.Sau khi hoàn tất công đoạn lắp ráp sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ bốc dỡ các container hàng hóa với công suất bốc dỡ lên đến 65 tấn nhằm giải quyết lượng lớn công việc cho ngành hậu cần tại cảng của khách hàng.Từ khi thành lập đến nay, Doosan Vina đã xuất 68 cẩu trục khổng lồ hiện đại phục vụ cho việc bốc dỡ hàng hóa cho 30.000 chuyến tàu xuyên các đại dương để đưa hàng hóa đi đến các cảng biển khắp nơi trên thế giới.Ngoài đơn hàng cung cấp cẩu trục cho khách hàng BMCTPL, Doosan Vina đã cung cấp sản phẩm cẩu trục cho các cảng biển nội địa khác như cảng Đà Nẵng, cảng Sài Gòn, cảng Nghi Sơn và các cảng có quy mô hàng đầu thế giới như cảng PSA của Singapore, JNPT của Ấn Độ và nhiều nơi khác./.