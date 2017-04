Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. (Ảnh: Bích Hà/Vietnam+)

Chương trình văn nghệ với các bài hát ca ngợi quê hương đất nước. (Ảnh: Bích Hà/Vietnam+)

Lễ kỷ niệm 42 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017) đã được tổ chức trọng thể tối 28/4 tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Paris.Lễ kỷ niệm năm nay cũng trùng với dịp kỷ niệm 40 năm tòa nhà trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp ở 62 phố Boileau, Paris - tòa nhà đã được cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng cắt băng khánh thành ngày 29/4/1977.Phát biểu khai mạc buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã nêu bật ý nghĩa của chiến thắng 30/4, nhấn mạnh những đóng góp to lớn của các thế hệ kiều bào, bạn bè Pháp đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hôm nay.Thứ trưởng khẳng định: “Thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Chiến thắng 30/4 đánh dấu bước ngoặt quyết định trong lịch sử dân tộc, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do, phát triển và Chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi vĩ đại mùa Xuân năm 1975 còn là thắng lợi của tình hữu nghị và đoàn kết quốc tế, của các lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình, của các phong trào quốc tế đoàn kết và bầu bạn khắp năm châu đã hết lòng ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến cứu nước.”Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các bạn bè Pháp về sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu cả về vật chất và tinh thần, đã kề vai sát cánh với nhân dân Việt Nam trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.Thứ trưởng cũng đánh giá cao sự đóng góp tích cực của các thế hệ bà con người Việt sinh sống, làm việc, học tập tại Pháp, những người bằng công sức, trí tuệ và tình yêu quê hương đất nước đã chung tay, có nhiều đóng góp to lớn vào công cuộc phát triển đất nước trong suốt thời gian qua, đồng thời làm cầu nối tích cực trong thúc đẩy quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Pháp.Đánh giá quan hệ Việt-Pháp là mối quan hệ đặc biệt, có bề dày lịch sử, Thứ trưởng vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp được ký kết vào tháng 9/2013, tiếp tục có những bước phát triển quan trọng cả về chiều rộng và chiều sâu, đánh dấu bằng chuyến thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP-21) của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào tháng 11/2015 và chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống François Hollande tới Việt Nam vào tháng 9/2016.Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng đã biểu dương nỗ lực và những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp qua các thời kỳ đã góp phần vào việc xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị, truyền thống Việt-Pháp.Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn đã nói về ý nghĩa của việc kỷ niệm 40 năm tòa nhà 62 phố Boileau.Đại sứ nhắc lại rằng cách đây vừa tròn 40 năm, ngày 29/4/1977, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã chính thức cắt băng khánh thành tòa nhà trong niềm tự hào và xúc động của đông đảo kiều bào tại Pháp. Trong 40 năm qua, tòa nhà đã là chứng nhân lịch sử cho những bước phát triển trong mối quan hệ Việt Nam-Pháp. Tòa nhà cũng là địa điểm đã diễn ra các buổi nói chuyện với kiều bào và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán nhân dịp các lãnh đạo cấp cao có các chuyến thăm chính thức đến Pháp.Thay mặt cho cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, ông Nguyễn Văn Bổn, Chủ tịch Đặc trách Đối ngoại Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF), cũng đã bày tỏ sự xúc động về sự ra đời của tòa nhà Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.Trong phần tiếp theo của buổi lễ, các đại biểu có mặt đã được tham dự chương trình văn nghệ với các bài hát ca ngợi quê hương đất nước và thưởng thức các món ăn dân tộc của Việt Nam.Cũng trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, cuộc triển lãm “40 năm trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp” đã được khai trương. 40 bức ảnh khổ lớn được khai thác kho tư liệu ảnh của TTXVN và ảnh do bà con Việt kiều cung cấp đã làm sống lại những giây phút xúc động khi những người con Việt Nam trên đất Pháp tụ họp về “Mái nhà chung” 62 phố Boileau./.