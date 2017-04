Ca sỹ Madonna đã được tặng Giải Nghệ sĩ Biểu diễn Hàng đầu trong lễ trao Giải thưởng Âm nhạc Billboard 2013 diễn ra ở Grand Garden Arena thuộc Las Vegas, Nevada( Mỹ) ngày 19/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 25/4, nữ ca sỹ nổi tiếng Madonna đã bày tỏ tức giận khi biết hãng phim Universal ở Hollywood (Mỹ) đang có kế hoạch làm phim về những năm đầu sự nghiệp của cô mà không hề hỏi ý kiến nhân vật chính.Bày tỏ sự giận dữ trên trang Instagram cá nhân, Madonna cho biết: “Không ai biết được tôi cảm nhận thế nào và trải qua những điều gì. Chỉ có tôi mới có thể kể được câu chuyện về cuộc đời mình. Bất cứ ai đang cố gắng làm việc này là kẻ bịp bợm.”Được biết, bộ phim tiểu sử về Madonna sẽ có tựa đề là “Blond Ambition” (tạm dịch: Tham vọng Tóc vàng), theo tên chuyến lưu diễn đầy tranh cãi của cô năm 1990. Kịch bản phim do cây bút mới nổi ở Los Angeles là Elyse Hollander viết.Nội dung phim tập trung kể về giai đoạn Madonna khởi nghiệp trong môi trường đầy cạnh tranh ở New York hồi đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, khi mà các nữ nghệ sĩ chưa được nhận được nhiều sự tôn trọng.Madonna sinh ra và lớn lên ở thành phố Michigan. Cô chuyển tới New York năm 1978. Nhiều năm trở lại đây, cô liên tục chia sẻ về những trải nghiệm đầu đời của mình ở New York, trong đó có cả lần bị lạm dụng tình dục.Madonna - tên thật là Madonna Louise Ciccone - từng làm việc trong một chi nhánh của chuỗi cửa hàng cà phê Dunkin' Donuts ở Quảng trường Thời đại trước khi theo đuổi nghiệp vũ công và tiếp đó là ca sỹ.Madonna cũng không phải là người xa lạ với Hollywood. Cô từng thủ diễn chính trong nhiều bộ phim đình đám như “Desperately Seeking Susan," "Who's That Girl" và "Evita,” với khả năng diễn xuất được đánh giá khá cao.Dù Madonna đã tung ra nhiều ca khúc được xem là sự phản ánh cuộc đời cô và đã có một số cuốn sách viết về “Cô nàng vật chất," song cho đến nay, nữ nghệ sỹ 58 tuổi này vẫn chưa xuất bản bất cứ một tác phẩm nào mang tính tự truyện./.