Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình hội đàm với Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Hãng thông tấn quốc gia Malaysia (Bernama) đưa tin Malaysia và Việt Nam đang khai thác các cơ hội để tăng cường hơn nữa quan hệ song phương, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh và các vấn đề cùng quan tâm.Phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur dẫn nguồn tin trên cho biết điều này đã được thảo luận trong cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi và Phó Thủ tướng Việt Nam Trương Hòa Bình trong chuyến thăm chính thức Malaysia ba ngày, từ 11-13/7.Trong tuyên bố sau cuộc gặp, Phó Thủ tướng Malaysia bày tỏ hy vọng những cam kết giữa hai bên sẽ mở đường cho việc đưa quan hệ giữa hai nước lên một tầm cao mới.Phó Thủ tướng Zahid nhấn mạnh quan hệ song phương giữa Malaysia và Việt Nam, trải qua 44 năm, đã tiến triển rất tốt đẹp, phát triển toàn diện và thực chất. Hai nước có được quan hệ vững chắc trong nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại và đầu tư, giáo dục, an ninh, quốc phòng và quan hệ giữa người dân hai bên.Ông Zahid cũng bày tỏ tin tưởng rằng, quan hệ với Việt Nam có thể được tăng cường hơn nữa, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, tài chính, quốc phòng và an ninh cũng như một loạt lĩnh vực khác gồm nông nghiệp, giáo dục, nhân lực, văn hóa, thanh niên và thể thao, du lịch và giao thông.Theo Bernama, năm 2016 giá trị thương mại và đầu tư giữa Malaysia và Việt Nam đạt 10.3 tỷ USD. Sau khi ký kết hiệp định đối tác chiến lược năm 2015, hai nước nhất trí tăng kim ngạch thương mại song phương và đầu tư lên 15 tỷ USD vào năm 2020.Trước đó, Bộ Ngoại giao Malaysia đã ra thông cáo về chuyến thăm của phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Thông cáo cho hay một loạt vấn đề được trao đổi và thảo luận trong các cuộc gặp giữa phó Thủ tướng Trương Hòa Bình với các nhà lãnh đạo Malaysia, trong đó có Thủ tướng Najib Razak và Phó Thủ tướng Ahmad Zahid Hamidi. Nổi bật trong đó là hợp tác về các vấn đề an ninh, pháp lý, an ninh hàng hải, nghề cá, lao động và công tác bảo hộ công dân.Thông cáo nhấn mạnh kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao 44 năm trước, quan hệ song phương giữa Malaysia và Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ và có thể được mô tả là có cơ sở rộng khắp và thực chất. Quan hệ hợp tác giữa hai bên rất sôi động trong một loạt lĩnh vực từ thương mại, đầu tư, giáo dục, an ninh quốc phòng cho đến quan hệ giữa người dân hai nước.Một dấu mốc mới trong quan hệ giữa Malaysia và Việt Nam được thiết lập vào năm 2015 khi hai nước nâng quan hệ lên thành Đối tác Chiến lược. Chuyến thăm chính thức của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đến Malaysia lần này là sự biểu thị tầm quan trọng của mối quan hệ này. Chuyến thăm cũng là cơ hội để lãnh đạo hai bên đánh giá và xem xét lại những tiến triển trong quan hệ song phương hiện nay, đồng thời thảo luận biện pháp tăng cường quan hệ trong các lĩnh vực cùng quan tâm.Cũng theo Bộ Ngoại giao Malaysia, chuyến thăm của phó Thủ tướng Trương Hòa Bình được kỳ vọng sẽ mở đường để hai bên tiếp tục củng cố quan hệ song phương và tạo cơ sở để Malaysia và Việt Nam xây dựng một mối quan hệ chặt chẽ hơn và tăng cường hơn nữa hiểu biết lẫn nhau./.