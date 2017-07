Thực phẩm được bày bán tại một khu chợ ở Moskva. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputnik, ngày 26/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Martin Schaefer cho biết nội dung dự luật tăng cường trừng phạt Nga vừa được Hạ viện Mỹ thông qua đã "cải thiện đáng kể" so với phiên bản được đệ trình trước đó vào tháng 6/2017.Điều này có được một phần là nhờ các hoạt động tham vấn do Ủy ban châu Âu (EC) và chính phủ Đức thực hiện.Phát biểu tại một buổi họp báo, ông Schaefer nêu rõ: "Văn bản dự luật, so với những gì tôi được thấy khoảng 4-6 tuần trước, đã được cải thiện đáng kể, bao gồm cả vấn đề quan trọng Nga cung cấp năng lượng cho châu Âu. EC và chính phủ liên bang Đức đã thành công trong việc nỗ lực giải thích vấn đề này."Ông Schaefer nhấn mạnh rằng EU sẵn sàng "hợp tác chặt chẽ" với Mỹ trong vấn đề trừng phạt Triều Tiên, Nga và Iran.Trước đó một ngày, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật tăng cường trừng phạt nhằm vào Nga, Iran và Triều Tiên với số phiếu gần như tuyệt đối./.