Cổ phiếu của Twitter thời điểm mở cửa giao dịch hôm thứ Năm 27/7 đã giảm hơn 10% sau khi nền tảng truyền thông xã hội này gây thất vọng với các nhà đầu tư do sự tăng trưởng bằng không số người dùng tích cực hàng tháng trong quý hai.Mặc dù có sự hấp dẫn với những người nổi tiếng và nhân vật của công chúng nhưng Twitter vẫn phải nỗ lực để duy trì sự tăng trưởng người dùng tích cực ngay cả khi công ty truyền thông xã hội này đầu tư vào các tính năng và nội dung trực tiếp để thu hút người xem và tăng sự trung thành của người dùng.Các nhà phân tích hy vọng Twitter sẽ bổ sung khoảng bốn triệu người dùng mới trong quý cuối cùng.Đây là cuộc chiến cạnh tranh gay gắt về doanh thu quảng cáo giữa Twitter các nền tảng truyền thông xã hội khác như Facebook Inc đối thủ lớn hơn và ứng dụng nhắn tin Snapchat của Snap Inc.Twitter cũng báo cáo lỗ ròng và doanh thu quý thấp hơn, và cho biết họ không mong đợi tổng doanh thu tăng trưởng trong nửa sau của năm.Twitter đã có 328 triệu người dùng trung bình hàng tháng (MAU) trong quý hai, không thay đổi so với quý trước.Theo phân tích dữ liệu và công ty phân tích FactSet, các nhà phân tích mong đợi Twitter đạt 328,8 triệu người dùng.Người dùng hoạt động hàng tháng, chỉ số báo hiệu suất chính cho các dịch vụ mạng xã hội, thường được tính bằng cách lập bảng số lượng người dùng đã đăng nhập và đăng xuất trong khoảng thời gian 30 ngày.Theo công ty phân tích truyền thông xã hội Zoomph, Tổng thống Mỹ Trump, một trong những nhà chính trị tích cực nhất trên Twitter, đã tweet nhiều lần trong một ngày kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng Một.Tại Mỹ, số người dùng trung bình hàng tháng của Twitter giảm xuống còn 68 triệu so với 70 triệu trong quý đầu tiên.Cổ phiếu của Twitter đã có lúc giảm 14,1% sau khi mở cửa phiên giao dịch, ở mức 16,85 USD/cổ phiếu, mất khoảng 2 tỷ USD giá trị thị trường.