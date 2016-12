Thông xe cầu Trần Văn Sớm. (Ảnh: Huỳnh Sử/TTXVN)

Ngày 27/12, tỉnh Bạc Liêu đã khánh thành và đưa vào vận hành cầu Trần Văn Sớm (cầu Giá Rai), thuộc thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.Đây là cây cầu lớn nhất được bắc ngang sông Bạc Liêu-Cà Mau, là công trình trọng điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bạc Liêu (1997- 2017)Ông Bùi Hồng Kỳ, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bạc Liêu cho biết cầu Giá Rai là công trình thuộc dự án nâng cấp tuyến đường Giá Rai-Gành Hào.Cầu được thiết kế gồm ba nhịp liên tục 48m+72m+48m, dài hơn 650m, mặt cầu rộng 15, gồm 4 đường dành cho xe lớn, xe thô sơ, dãy an toàn 2 bên và lan can lề bộ hành.Cầu được xây dựng bằng bêtông cốt thép dự ứng lực vĩnh cửu do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bạc Liêu làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 540 tỷ đồng, bằng nguồn vốn trái phiếu của Chính phủ.Dự án khởi công năm 2012, do Tổng Công ty Công trình Giao thông 4 (Cienco 4) - Bộ Giao thông Vận tải thi công.Cầu Giá Rai đưa vào hoạt động giúp việc lưu thông hàng hóa từ vùng trọng điểm nghề thủy sản cửa biển Gành Hào, huyện Đông Hải đến các cơ sở chế biến, xuất khẩu thủy sản ngoài Quốc lộ 1A và các địa phương lân cận thuận lợi, rút ngắn khoảng cách, giảm được chi phí vận chuyển...Ông Phan Như Nguyện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh cầu Giá Rai nằm trong quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.Đồng thời, đây cũng là cây cầu quan trọng của tuyến trục ngang đường Hồ Chí Minh, nối từ Quốc lộ 63 tại thị trấn Vĩnh Thuận nói riêng và tỉnh Kiên Giang nói chung, để đi từ biển Tây ra biển Đông thông qua cảng Gành Hào với cự ly ngắn nhất./.