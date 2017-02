Cảnh sát Đức tăng cường an ninh tại khu vực nhà ga trung tâm ở Cologne. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức Đức cho biết sáng 1/2, hơn 1.100 cảnh sát nước này đã lục soát 54 ngôi nhà, cơ sở kinh doanh cùng các thánh đường Hồi giáo tại Frankfurt và một loạt thị trấn khác tại bang miền Tây Hesse, và đã bắt giữ một đối tượng người Tunisia bị tình nghi đang lên kế hoạch cho một vụ tấn công.Trong một thông cáo, Tổng Công tố Frankfurt cho biết nghi phạm là nam giới, 36 tuổi, được cho là kẻ tuyển mộ thành viên cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Đức kể từ tháng 8/2015 và thiết lập một mạng lưới những phần tử ủng hộ nhằm tiến hành một vụ tấn công khủng bố tại Đức.Đối tượng người Tunisia còn được cho là có liên quan đến vụ tấn công bảo tàng tại Tunisia hồi năm 2015 khiến hàng chục người thương vong.Cảnh sát đã tiến hành nhiều cuộc bố ráp tại Frankfurt am Main, Offenbach am Main, Darmstadt, Limburg, Wiesbaden và một số quận khác.Lực lượng chức năng cũng đang điều tra 15 nghi phạm khác ở độ tuổi từ 16-46. Theo điều tra ban đầu, các kế hoạch tấn công đang ở giai đoạn đầu và chưa có mục tiêu tấn công cụ thể.Trước đó, ngày 31/1, cảnh sát Đức cũng đã bắt giữ 3 người đàn ông ở thủ đô Berlin bị tình nghi có quan hệ gần gũi với IS và đang lên kế hoạch di chuyển đến Trung Đông để tham gia huấn luyện chiến đấu./.