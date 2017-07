Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tại cuộc họp báo ở Ankara ngày 14/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 20/7, Đức cảnh báo áp đặt các biện pháp mạnh nhằm vào lĩnh vực du lịch và đầu tư tại Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời sẽ xem xét lại toàn bộ mối quan hệ vốn đang trục trặc giữa hai nước. Đây là dấu hiệu cho thấy Berlin sắp hết kiên nhẫn sau khi Ankara bắt giữ một công dân Đức.Chính phủ Đức đang tiến gần hơn tới việc đưa ra cảnh báo về du lịch Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Ngoại trưởng Sigmar Gabriel tuyên bố không đảm bảo an toàn cho các công dân Đức trước nguy cơ bắt giữ hàng loạt "một cách vô cớ."Quyết định trên được cho là sẽ tác động tới lĩnh vực du lịch chủ chốt trong nền kinh tế đang gặp khó khăn của Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoại trưởng Gabreil cũng cho biết Đức sẽ xem xét lại các đảm bảo của nhà nước đối với đầu tư nước ngoài tại Thổ Nhĩ Kỳ và kêu gọi các doanh nhân không đổ tiền vào Thổ Nhĩ Kỳ.Người phát ngôn của Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng bình luận trên Twitter rằng các bước đi nói trên của Chính phủ Đức "là cần thiết và không thể thiếu."Trước đó, ngày 19/7, Đức cảnh báo dừng khoản hỗ trợ trị giá 3 tỷ euro mà Liên minh châu Âu (EU) cam kết dành cho Thổ Nhĩ Kỳ theo thỏa thuận ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp tràn vào châu Âu, sau khi triệu Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Berlin tới để phản đối việc Ankara bắt giữ 6 nhà hoạt động về quyền con người, trong đó có 1 công dân Đức, do tình nghi những người này thuộc một tổ chức khủng bố.Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức cho rằng vụ bắt giữ là "khó hiểu" và "không thể chấp nhận được." Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng những hành động phản đối của giới chức Đức đang can thiệp trực tiếp vào hệ thống tư pháp của Thổ Nhĩ Kỳ, và vượt quá giới hạn cho phép.Ngoại trưởng Gabriel cáo buộc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan đang làm cuộc khủng hoảng ngày càng tệ hơn trong khi Berlin liên tiếp tìm cách giải quyết thông qua đối thoại. Ông khẳng định Đức vẫn muốn nối lại quan hệ với đồng minh lâu năm này, nhưng chỉ sau khi Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ "trở lại với các giá trị của châu Âu"./.