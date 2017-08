Bộ trưởng Kinh tế Đức Brigitte Zypries. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Bộ trưởng Kinh tế Đức Brigitte Zypries ngày 7/8 dự báo những cơ hội lớn đối với các công ty Đức khi mở rộng thương mại với Trung Quốc, trong khi kêu gọi Bắc Kinh thực hiện đúng cam kết mở cửa thị trường và chấm dứt việc đòi hỏi các công ty nước ngoài thành lập liên doanh.Phát biểu với giới chức Hiệp hội doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương của Đức, bà Zypries khẳng định châu Á-Thái Bình Dương là khu vực quan trọng đối với các công ty Đức, nơi chiếm tới 16% kim ngạch thương mại của nước này.Đầu tư của Đức vào khu vực này chiếm 15% tổng số vốn đầu tư, tăng mạnh so với mức khoảng 6% trong năm 2005.Theo bà Zypries, mặc dù ủng hộ các thỏa thuận tự do thương mại trong các cuộc đàm phán giữa Liên minh châu Âu (EU) với các nước châu Á-Thái Bình Dương, song Đức cảnh báo rằng Trung Quốc, nền kinh tế lớn nhất khu vực phải thay đổi cách ứng xử.Bà khẳng định: "Trung Quốc nên biến lời nói về thương mại tự do thành hành động và mở cửa các thị trường của mình, đối xử với các công ty nước ngoài bình đẳng và chấm dứt những yêu cầu đối với các công ty nước ngoài phải thành lập liên doanh tại Trung Quốc."Tháng trước, Đức đã trở thành quốc gia EU đầu tiên thắt chặt các quy định đối với việc kiểm soát các công ty nước ngoài, theo đó sẽ cho phép Chính phủ Đức ngăn chặn sự nắm quyền nếu nhận thấy nguy cơ bị chảy máu chất xám công nghệ.Các công ty Đức, đặc biệt hoạt động trong các lĩnh vực dược và máy tự động, luôn cho rằng họ bị bắt buộc vào các liên doanh nếu muốn có vị trí trong thị trường tiềm năng của Trung Quốc.Tháng 6 vừa qua, Đức và Trung Quốc đã nhất trí tăng cường quan hệ đối tác trong bối cảnh những lo ngại xuất hiện tại Đức liên quan đến các chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump về bảo hộ thương mại và chống biến đổi khí hậu./.