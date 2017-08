Ảnh minh họa. (Nguồn: DPA)

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/8, cảnh sát Đức đã lần đầu tiên triển khai lắp đặt thử nghiệm các máy quay (Camera) nhận dạng khuôn mặt tại một nhà ga tàu điện chính ở thủ đô Berlin.Với công nghệ mới này, lực lượng an ninh Đức có thể phát hiện, theo dõi và bắt giữ tội phạm cũng như những đối tượng bị tình nghi khủng bố.Cảnh sát cho biết, hình ảnh của nhiều tình nguyện viên đã được nhập vào hệ thống giám sát mới và sau khi phân tích dữ liệu, phần mềm này có thể giúp nhận diện và phân biệt họ giữa đám đông người qua lại tại nhà ga Sudkreuz, nơi có lưu lượng hành khách lớn ở thủ đô Berlin.Việc triển khai lắp đặt các thiết bị công nghệ mới này sẽ được đưa vào sử dụng thử nghiệm trong 6 tháng và đây cũng là một phần trong cam kết của Thủ tướng Đức Angela Merkel nhằm tăng ngân sách cho các lực lượng cảnh sát và an ninh nước này.Biện pháp an ninh mới trên được triển khai trong bối cảnh thời điểm diễn ra cuộc tổng tuyển cử tại Đức vào tháng 9 tới đang đến gần. Nhiều người dân Đức cho biết họ lo ngại về tình hình an ninh trật tự, đặc biệt sau các vụ tấn công khủng bố do những người tị nạn gây ra trong thời gian vừa qua.Mặc dù tính riêng tư vẫn là chủ đề nhạy cảm đối với nhiều người dân Đức song theo cảnh sát, thiết bị giám sát mới này sẽ xóa toàn bộ hình ảnh của các hành khách có mặt tại nhà ga này./