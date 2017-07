Một cảnh trong phim. (Nguồn: Warner Bros)

Danh sách 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ dịp cuối tuần qua:



1. Dunkirk* 50,5 triệu USD

2. Girls Trip 30,4 triệu USD

3. Spider-Man: Homecoming* 22 triệu USD

4. War for the Planet of the Apes* 20,4 triệu USD

5. Valerian and the City of a Thousand Planets** 17 triệu USD

6. Despicable Me 3* 12,7 triệu USD

7. Baby Driver* 6 triệu USD

8. The Big Sick 5 triệu USD

9. Wonder Woman* 4,6 triệu USD

10. Wish Upon 2,5 triệu USD

* Đã chiếu tại Việt Nam

** Sắp chiếu tại Việt Nam

Theo số liệu của trang BoxOfficeMojo, bộ phim chiến tranh "Dunkirk" của đạo diễn tài danh Christopher Nolan đã có khởi đầu hoàn hảo tại phòng vé.Tác phẩm nhận điểm số Metascore tới 94/100 từ các nhà phê bình này đã mang về 50,5 triệu USD chỉ tính riêng tại Mỹ sau ba ngày cuối tuần.Ngôi quán quân phòng vé thuộc về "Dunkirk," trong khi "Valerian and the City of a Thousand Planets" hiện hình là bom tấn xịt với doanh thu chỉ 17 triệu USD."Dunkirk" tái hiện lại chiến dịch di tản lịch sử Dynamo vào năm 1940, khi gần 400 ngàn quân Đồng Minh bị mắc kẹt trên bãi biển Dunkirk của Pháp được giải cứu.Với kinh phí 150 triệu USD, tác phẩm dưới bàn tay của đạo diễn Nolan được mô tả là "kiệt tác bom tấn" và "bộ phim xuất sắc nhất kể từ đầu năm."Một số nhà phê bình còn nhận định “Dunkirk là một trong những phim chiến tranh hay nhất mọi thời đại.”Điểm số 92% trên Rotten Tomatoes và 8,7 trên IMDB cho thấy chất lượng vượt trội của bộ phim. Ngay từ lúc này, giới chuyên môn đã bắt đầu nói tới "Dunkirk" như một ứng cử viên sáng giá cho Oscar 2018.Giám đốc phát hành phim nội địa của hãng Warner Bros là Jeff Goldstein nhận định: “Chúng tôi rất hạnh phúc với kết quả tuyệt vời tới từ bộ phim xuất sắc này. Trong một mùa hè đầy rẫy những thất vọng, bộ phim thực sự là vượt trên cả mọi kỳ vọng.”Nhờ "Dunkirk" và thành công của "Wonder Woman," hãng Warner Bros đã có năm thứ bảy liên tiếp thu về trên 1 tỷ USD tại phòng vé nội địa. Tại Việt Nam, bộ phim đã được ra rạp từ cuối tuần qua với tựa "Cuộc di tản Dunkirk."Đứng thứ nhì là bộ phim hài hạng R "Girls Trip" với 30,4 triệu USD. Điều đáng chú ý là bom tấn viễn tưởng "Valerian and the City of a Thousand Planets" của nhà làm phim Luc Besson chỉ mang về 17 triệu USD, trong khi kinh phí đầu tư lên tới 209 triệu USD.Bất chấp việc đã thu về phần nào tiền đầu tư nhờ bán bản quyền phát hành song khởi đầu của "Valerian and the City of a Thousand Planets" cho thấy đây rất dễ trở thành một trong những bom tấn xịt lớn nhất của năm 2017.