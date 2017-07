(Nguồn: Warner Bros. Pictures)







Danh sách 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ dịp cuối tuần qua:



1. Dunkirk* - 28,1 triệu USD

2. The Emoji Movie - 25,7 triệu USD

3. Girls Trip - 20,1 triệu USD

4. Atomic Blonde* - 18,6 triệu USD

5. Spider-Man: Homecoming* - 13,5 triệu USD

6. War for the Planet of the Apes* - 10,4 triệu USD

7. Despicable Me 3* - 7,7 triệu USD

8. Valerian and the City of a Thousand Planets* - 6,8 triệu USD

9. Baby Driver* - 4,1 triệu USD

10. Wonder Woman* - 3,5 triệu USD



* Đã chiếu tại Việt Nam

** Sắp chiếu tại Việt Nam

Bất chấp sự cạnh tranh từ các bộ phim mới là "The Emoji Movie" và "Atomic Blonde," bom tấn chiến tranh "Dunkirk" của đạo diễn Christopher Nolan vẫn trụ vững ở ngôi đầu bảng xếp hạng với 28,1 triệu USD.Sau hai tuần ra rạp, "Dunkirk" đã thu về 102 triệu USD tại Mỹ và 131,3 triệu USD từ thị trường quốc tế.Dù chưa ra rạp tại các thị trường như Italy, Trung Quốc và Nhật Bản nhưng "Dunkirk" đã kịp thu về 234,1 triệu USD. Bộ phim này thậm chí đã được xem như ứng cử viên sáng giá tại Oscar 2018.Đứng thứ nhì là bộ phim hoạt hình "The Emoji Movie" của hãng Sony nói về những biểu tượng emoji trên smartphone. Bộ phim này nhận nhiều lời chê bai với số điểm thảm họa 8% trên Rotten Tomatoes và điểm 1,4 trên trang IMDB.Nếu như "Dunkirk" là ứng cử viên sớm của Oscar thì "The Emoji Movie" cũng cầm chắc suất tại Mâm Xôi Vàng 2018. Bộ phim mới ra rạp tại Việt Nam tuần qua nhận tới ba điểm 0 từ các báo The Wrap, New York Daily News và Vulture.Dù bị xem như “bộ phim tệ nhất năm 2018” song "The Emoji Movie" vẫn mang về 25,7 triệu USD. Giới chuyên môn dự đoán là bộ phim vẫn có thể mang về khoảng 60-70 triệu USD tại thị trường Mỹ.Đứng thứ ba là "Girls Trip" với 20,1 triệu USD. "Atomic Blonde" – bộ phim hành động hạng R của minh tinh Charlize Theron đứng thứ tư với 18,5 triệu USD. Tác phẩm này có kinh phí khoảng 30 triệu USD, do vậy doanh thu mở màn như trên là tạm chấp nhận được."Atomic Blonde" vừa khởi chiếu tại Việt Nam từ cuối tuần qua với tựa “Điệp viên báo thù."