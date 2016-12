ELN bày tỏ thiện chí đối thoại. (Nguồn: infobae.com)

Ngày 27/12, nhóm vũ trang Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) khẳng định thiện chí hòa đàm với Chính phủ Colombia và sẽ tham gia cuộc họp ra mắt thành viên đàm phán, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10/1 tới tại thủ đô Quito, Ecuador.Phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ dẫn một thông điệp ELN gửi các thành viên nhân dịp Năm mới, trong đó tố cáo Chính phủ của Tổng thống Juan Manuel Santos cản trở tiến trình hòa bình giữa hai bên, đồng thời nhấn mạnh tổ chức vũ trang này chưa từng áp đặt điều kiện để đối thoại với Chính phủ, do đó sẽ không chấp nhận bị gây sức ép để khởi động đàm phán.ELN chỉ trích việc Chính phủ đã bác bỏ lời kêu gọi của nhóm vũ trang này để thực hiện ngừng bắn song phương, cũng như việc liên tục trong thời gian gần đây thủ lĩnh nhiều tổ chức xã hội, nhân quyền và nông dân bị sát hại.ELN đồng thời hối thúc lực lượng quân đội quốc gia triển khai các biện pháp cần thiết đảm bảo an ninh trước tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng do các nhóm vũ trang bán quân sự tiến hành.Trước đó, Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ, ông Juan Camilo Restrepo kêu gọi ELN thực hiện ngừng bắn đơn phương trong dịp lễ Giáng sinh và Năm mới, như bước khởi đầu cho tiến trình đối thoại.Chính phủ Colombia và ELN đã thỏa thuận khởi động đàm phán vào ngày 27/10 vừa qua tại thủ đô Quito, Ecuador.Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị Chính phủ Colombia hủy bỏ khi cho rằng ELN đã không thực hiện cam kết trả tự do cho nghị sỹ Odín Sánchez.Ông Sánchez bị ELN bắt giữ từ nửa năm nay sau khi ông này nộp mình thay cho em trai là cựu Thống đốc bang Chocó Patrocinio Sánchez bị bắt cóc từ năm 2013 và ốm nặng./.