Elon Musk bên cạnh một mẫu xe điện của công ty Tesla. (Nguồn: BL)

Tỷ phú, nhà phát minh đa tài Elon Musk gần đây đã đưa ra kế hoạch phát triển hệ đường đường ngầm giao thông siêu tốc độ do công ty Boring của ông quản lý, trong một bài nói chuyện ở hội thảo công nghệ-giải trí-thiết kế TED, Vancouver (Canada).​Cũng tại hội thảo này, Elon Musk còn đưa ra một phát biểu khác gây chú ý khác, đó là khoảng thời gian để con người có thể bước vào chiếc xe tự lái và sau đó ngủ trưa cho đến khi chiếc xe đưa chúng ta tới đích.Elon Musk cho rằng khoảng thời gian đó không dài, chỉ chừng hai năm. Nếu điều này thành sự thực thì đây sẽ là một sự thay đổi to lớn trong cách thức con người tham gia giao thông. .Elon Musk cũng cho biết những chiếc xe tự lái của Tesla - công ty xe điện do Musk là Tổng giám đốc điều hành (CEO) - sẽ có thể đi lại giữa Los Angeles và New York vào cuối năm nay.CEO Tesla khẳng định sản phẩm xe điện Model 3 sẽ bán ra vào tháng 7. Ông nói rằng xe Tesla có thể hoàn toàn tự hành vào cuối năm nay trên hành trình từ Los Angeles đến New York mà không cần người lái xe.Tuy nhiên, Musk thừa nhận mặc dù xe tự lái nhưng vẫn cần người trên xe tỉnh táo, bởi có xác suất xe bị hỏng.'Bạn không nên chắc chắn điều gì cả' - Musk lưu ý./.