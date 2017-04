Nữ diễn viên Emma Watson. (Nguồn: Getty Images)

Nhiều người từng bất ngờ khi Emma Watson từ chối vai diễn trong bộ phim đoạt giải Oscar "La La Land" để đến với phim ca nhạc "Beauty and The Beast."Nhưng đây dường như lại là một quyết định khôn ngoan, ít nhất là về mặt tài chính.Theo tờ The Hollywood Reporter, thù lao mà Emma Watson nhận được sau khi đảm nhận vai chính trong "Beauty And The Beast" lên tới 15 triệu USD. Đó là chỉ là “lương cứng,” trong giao kèo với nhà sản xuất thì Emma còn nhận được trước 3 triệu USD doanh thu tiền vé và sau đó là hưởng phần trăm theo doanh thu khổng lồ đang dần lớn lên của bom tấn này.Với số tiền này, cô chính thức "vượt mặt" Jennifer Lawrence - nữ diễn viên trước đó giữ vị trí số 1 trong danh sách các diễn viên được hưởng mức thù lao cao nhất thế giới kể từ năm 2015 đến nay. Như vậy, tài sản mà Emma nắm giữ hiện rơi vào khoảng 70 triệu USD, trong đó phần lớn là tiền có được nhờ vào thương hiệu Harry Potter. Đây quả thực là một con số đáng ngưỡng mộ đối với một nữ diễn viên trẻ tuổi như Emma Watson.Emma Watson sinh năm 1990, tại thủ đô Paris diễm lệ của nước Pháp. Cô là con gái đầu lòng của hai luật sư người Anh nổi tiếng là Jaccqueline Luesby và Chris Watson.Ngay trong lần đầu tiên ra mắt khán giả trong phim "Harry Potter và Hòn đá Phù thủy" năm 2001, Emma Watson được tờ The Daily Telegraph đánh giá diễn xuất bằng từ “admirable” - tuyệt vời. Trong khi đó, trang IGN cho rằng cô gái nhỏ bé này đã chiếm lĩnh được màn ảnh.Với vai Hermione Granger, Emma Watson năm đó nhận được giải Young Artist Award ở hạng mục "Diễn viên nữ trẻ xuất sắc nhất trong vai chính."Gương mặt khả ái và thân hình gợi cảm giúp cô liên tục nằm trong danh sách những người đẹp được khao khát nhất hành tinh của những tạp chí phái mạnh như FHM hay Askmen. Cô cũng là gương mặt trẻ nhất từng được lên bìa tạp chí Teen Vogue, khi mới 19 tuổi.Emma Watson hiện đã trở thành một “thương hiệu” toàn cầu. Trang mạng xã hội của cô thu hút hơn 50 triệu lượt theo dõi. Hiện Emma đang là đại sứ thiện chí của Liên hợp quốc và là một trong những ngôi sao giàu nhất thế giới dưới 30 tuổi./.