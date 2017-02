Ảnh minh họa. (Nguồn: Schengen VISA)

Ngày 1/2, đại diện các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí gia hạn các hoạt động kiểm soát biên giới khẩn cấp bên trong khu vực đi lại tự do Schengen thêm ba tháng, tức đến giữa tháng 5 tới.EU đưa ra quyết định trên trong bối cảnh vấn đề người di cư và an ninh tiếp tục chi phối chương trình nghị sự chính trị của liên minh này.Khu vực tự do đi lại Schengen đã sụp đổ sau khi khoảng 1,5 triệu người tị nạn và di cư đến EU trong năm 2015 và 2016, khiến liên minh này gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo an ninh và chu cấp cho họ. Từ đó, Đức, Áo, Thụy Điển, Đan Mạch và Na Uy đã bắt đầu áp đặt các biện pháp kiểm soát biên giới khẩn cấp từ tháng 9/2015, và những nước này tiếp tục nhận được sự ủng hộ cho việc duy trì những biện pháp như vậy.Dòng người tị nạn và di cư đã gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị và những bất đồng gay gắt giữa các nước thành viên EU do không thể nhất trí về hạn ngạch tiếp nhận người tị nạn.Điều này cũng phá vỡ tính thống nhất vốn không ổn định của EU, càng làm tăng những thách thức mà liên minh này phải đối mặt trong bối cảnh chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan ngày càng gia tăng ở Trung Đông và Bắc Phi, cùng mối đe dọa tấn công khủng bố ở châu Âu, cũng như mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương không rõ ràng giữa EU và Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump./.