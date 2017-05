Chủ tịch Nghị viện châu Âu Antonio Tajani. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Ngày 4/5, Chủ tịch Nghị viện châu Âu Antonio Tajani đã bác bỏ lời cáo buộc của Thủ tướng Anh Theresa May khi cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đang cố tình tác động lên cuộc bầu cử tại nước này vào tháng Sáu tới.Phát biểu trước báo giới tại lễ khánh thành một bảo tàng lịch sử châu Âu ở thủ đô Brussels (Bỉ), Chủ tịch Nghị viện châu Âu Tajani khẳng định: "Không một ai đang cố tình tìm cách gây ảnh hưởng lên kết quả của chiến dịch bầu cử tại Vương quốc Anh."Tuyên bố trên của ông Tajani được đưa ra một ngày sau khi Thủ tướng Anh chính thức khởi động chiến dịch vận động bầu cử của mình bằng việc công kích một số quan chức và chính trị gia EU, cho rằng những người này đã "đe dọa" nước Anh và cố gắng phá hỏng những nỗ lực nhằm tái đắc cử của bà.Theo bà May, một số sự kiện xảy ra thời gian gần đây cho thấy EU không muốn các cuộc đàm phán về việc Anh rời khỏi liên minh (hay còn gọi là Brexit) đi đến thành công. Động thái này đã khiến quan hệ giữa Anh và EU trở nên căng thẳng hơn.Trước đó, các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí thông qua nguyên tắc "cứng rắn" trong tiến trình đàm phán với London.Theo đó, đàm phán về một thỏa thuận thương mại trong tương lai với Anh chỉ có thể bắt đầu khi London đồng ý các điều khoản về các quyền công dân, cũng như trả những phí tổn cho "sự chia tay" giữa Anh và EU, tính đến cả những cam kết về ngân sách đến ngày nước này chính thức rời EU.Những đòi hỏi ngày một gia tăng của EU đang làm nặng nề thêm sự chia rẽ giữa Brussels và London.Ngày 18/4 vừa qua, Thủ tướng May đã bất ngờ kêu gọi tổng tuyển cử sớm vào ngày 8/6 tới.Theo bà May, Anh cần tiến hành tổng tuyển cử sớm vì lợi ích của đất nước, đây là cách duy nhất để đảm đảm bảo sự ổn định và vững chắc của Anh trong tiến trình Anh đàm phán rời khỏi EU./.