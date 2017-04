Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, DC ngày 12/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 27/4, Bộ trưởng quốc phòng các nước Liên minh châu Âu (EU) và Tổng Thư ký NATO đã tiến hành nhóm họp tại thủ đô Valletta của Malta, để thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của khối này, cũng như tăng cường hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ bờ biển của Libya trong việc kiềm chế dòng người di cư đến châu Âu.Phát biểu tại cuộc họp, bà Federica Mogherini - Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của EU, khẳng định khối này đã xác định hợp tác quốc phòng là lĩnh vực then chốt để khôi phục sau khi Anh quyết định rời khỏi EU.Theo bà Mogherini, tình hình an ninh quốc phòng của EU sẽ tiếp tục phát triển theo hướng cụ thể, mang tính chất xây dựng và thống nhất, bất kể tình hình chính trị ra sao.Trong khi đó, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng khẳng định bất chấp 28 nước thành viên của liên minh quân sự này có quan điểm khác nhau về nhiều vấn đề, song NATO luôn có thể nhất trí về vấn đề quan trọng nhất, đó là về an ninh và phòng vệ tập thể.Bên cạnh đó, NATO có thể thích nghi với những thay đổi trong bối cảnh quốc tế hiện nay.Ngoài vấn đề quốc phòng và an ninh, các Bộ trưởng của EU cũng thảo luận về tình hình Libya, theo đó, các bộ trưởng cho rằng chính phủ được Liên hợp quốc hậu thuẫn ở Libya hiện vẫn chưa có kế hoạch cụ thể nhằm giúp ngăn dòng người di cư vượt biển nước này để sang các nước châu Âu trong mùa Hè này, trong khi lại đưa ra những yêu cầu không rõ ràng về việc cung cấp trang thiết bị cho lực lượng tuần tra bờ biển./.