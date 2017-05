Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Ngày 3/5, lãnh đạo Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang phát triển nền tảng truyền thông xã hội riêng để tránh bị phát hiện, cũng như phục vụ cho công tác truyền thông và tuyên truyền.Tại một hội thảo về an ninh ở London (Anh), Giám đốc Europol Rob Wainwright tiết lộ cơ quan này mới phát hiện nền tảng trực tuyến nói trên của IS vào tuần trước.Theo ông Wainwright, điều này cho thấy IS đang liên tục đổi mới trong không gian này.Giám đốc Europol khẳng định với việc tạo ra nền tảng của riêng mình, IS đã tạo áp lực buộc các cơ quan tình báo, cảnh sát cũng như giới công nghệ phải hợp tác chặt chẽ để tìm ra giải pháp ứng phó.Trong nhiều năm qua, các nhóm phiến quân Hồi giáo thường dựa vào nền tảng truyền thông xã hội phổ thông để thực hiện công tác tuyên truyền, đặc biệt là thông qua các kênh cá nhân trên ứng dụng nhắn tin Telegram.Nhiều công ty công nghệ như Facebook và Google đang phải chịu áp lực ngày càng lớn khi ứng dụng của họ đang là công cụ để những nhóm cực đoan như IS liên lạc thông qua các dịch vụ mã hoá, nhằm tránh bị cơ quan an ninh phát hiện./.