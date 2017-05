Ảnh minh họa. (Nguồn: Social Barrel)

Ngày 3/5, Facebook công bố lợi nhuận trong 3 tháng đầu năm tăng mạnh với số lượng người dùng hàng tháng lên tới 1,94 tỷ tài khoản.Tuy nhiên, hãng này thận trọng trước nguy cơ chi phí gia tăng và doanh thu tăng trưởng chậm.Theo báo cáo lợi nhuận quý của Facebook, trong quý 2 của năm tài khóa 2017, mạng xã hội phổ biến nhất thế giới này thu về 3,06 tỷ USD lợi nhuận với doanh thu đạt mức 8,03 tỷ USD, ghi nhận mức tăng trưởng lần lượt là 76% và 49% so với cùng kỳ năm ngoái.Với 1,94 tỷ tài khoản, số người sử dụng Facebook hàng tháng cũng tăng 17%.Giới chuyên gia nhận định mức doanh thu của Facebook vượt kỳ vọng tuy nhiên lợi nhuận lại kém hơn so với các dự báo trước đó. Sau khi công bố số liệu trên, cổ phiếu của Facebook đã sụt 2,4% xuống còn 148,17 USD.Trước đó không lâu, cổ phiếu của Facebook đã hạ giá khi "ông chủ" Facebook Mark Zuckerberg thông báo kế hoạch tuyển thêm 3.000 nhân viên kiểm duyệt để ngăn chặn các hành động phạm tội, tự tử và các hành vi bạo lực khác phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội này.Giới đầu tư cho rằng thuê thêm nhân công sẽ tạo gánh nặng đối với chi phí điều hành và giảm lợi nhuận.Trao đổi với giới phân tích, Giám đốc tài chính của Facebook David Wehner đánh giá khả năng tăng trưởng doanh thu của hãng sẽ tiếp tục thu hẹp trong năm nay vì mạng xã hội này đã "cạn" không gian quảng cáo.Trong khi đó, chi phí dự kiến sẽ tăng 40-50% so với năm ngoái khi Facebook đẩy mạnh đầu tư vào các trung tâm dữ liệu, nghiên cứu và nhiều nội dung khác nhằm cải thiện hoạt động kinh doanh và thúc đẩy giá trị cho cộng đồng người sử dụng.Trước tình hình trên, Facebook đang nỗ lực tìm kiếm hướng đi đa dạng hóa nguồn thu bên ngoài quảng cáo.Hiện, quảng cáo vẫn chiếm phần lớn doanh thu, lên tới 7,86 tỷ USD theo báo cáo kinh doanh mới nhất.Hãng nghiên cứu thị trường eMarketer dự đoán trong năm 2017, Facebook sẽ thu về 36,29 tỷ USD từ quảng cáo số, tăng 35% so với năm 2016 và tương đương 16,2% thị phần quảng cáo số toàn cầu, chỉ đứng sau Google (chiếm 33%)./.