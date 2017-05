Giám đốc điều hành của Facebook Mark Zuckerberg. (Nguồn: Reuters)

Giám đốc điều hành của Facebook Mark Zuckerberg đã công bố một loạt các biện pháp mới được thiết kế để giúp mạng xã hội này loại bỏ nội dung không thể chấp nhận một cách nhanh chóng hơn. Facebook đã bị chí trích nặng nề trong vài tuần gần đây, sau khi các đoạn video về hai vụ giết người được tải lên trang mạng xã hội lớn nhất thế giới này và được theo dõi bởi hàng trăm ngàn người dùng trước khi bị gỡ xuống.Một trong những video đó, cho thấy một đứa trẻ 11 tháng tuổi bị giết, đã ở trên trang web Facebook khoảng 24 giờ.Zuckerberg đã tiết lộ rằng Facebook sẽ cố gắng khắc phục vấn đề này bằng cách bổ sung thêm 3.000 người vào nhóm hoạt động cộng đồng trong 12 tháng tới.Nhóm này hiện đang có 4.500 ​quản trị viên, có nhiệm vụ kiểm soát hàng tỷ bài viết mỗi ngày."Trong vài tuần gần đây, chúng ta đã chứng kiến một số người quay video cảnh làm tổn thương chính bản thân họ và người khác trên Facebook," Zuckerberg viết trong bản cập nhật trên Facebook. "Thật đau lòng và tôi đã suy nghĩ về cách mình có thể làm tốt hơn cho cộng đồng của chúng ta.""Để xây dựng một cộng đồng an toàn, chúng tôi cần phải có sự phản ứng nhanh. Chúng tôi đang nỗ lực để người dùng dễ báo cáo các video này [video có nội dung gây sốc, bạo lực] hơn, qua đó chúng tôi có thể hành động ngay hoặc phản hồi nhanh khi ai đó cần trợ giúp hoặc gỡ bài xuống."Zuckerberg nói thêm: "Ngoài việc bổ sung thêm nhiều quản trị viên, chúng tôi cũng xây dựng các công cụ tốt hơn để giữ cho cộng đồng của chúng ta an toàn. Điều này hết sức quan trọng. Chỉ tuần trước, chúng tôi đã nhận được một báo cáo rằng ai đó phát video trực tiếp ghi cảnh tự sát. Chúng tôi đã lập tức liên lạc với cơ quan thực thi pháp luật và họ đã ngăn cản người này làm hại bản thân. Trong những trường hợp khác, chúng tôi không may mắn lắm"./.