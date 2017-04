(Nguồn: The Youth Magazine)

Danh sách 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ dịp cuối tuần qua:



1. The Fate of the Furious*: 38,7 triệu USD

2. The Boss Baby*: 12,8 triệu USD

3. Beauty and the Beast*: 10,0 triệu USD

4. Born in China: 5,1 triệu USD

5. Going in Style*: 5,0 triệu USD

6. Smurfs: The Lost Village*: 4,9 triệu USD

7. Unforgettable: 4,8 triệu USD

8. Gifted: 4,5 triệu USD

9. The Promise: 4,1 triệu USD

10. The Lost City of Z: 2,1 triệu USD



* Đã chiếu tại Việt Nam

Sau khi có màn ra mắt kỷ lục trong lịch sử điện ảnh, bom tấn “The Fate of the Furious” (hay còn được gọi là "Fast and Furious 8") tiếp tục trụ vững ở ngôi đầu bảng xếp hạng doanh thu tại nhiều thị trường trên toàn cầu. Tại Mỹ, bộ phim thu về thêm 38,7 triệu USD để trở thành quán quân phòng vé.Theo tờ Variety, doanh thu mở màn của “” thua sút rõ rệt so với phần 7.Tập phim ra mắt cách đây hai năm từng thu về đến 250 triệu USD tại thị trường Mỹ sau hai tuần khởi chiếu, trong khi con số tương tự của phần 8 là 163,6 triệu USD.Bù lại, doanh thu từ thị trường quốc tế của “Fast and Furious 8” vẫn gây ấn tượng mạnh. Bộ phim thắng lớn tại Trung Quốc cuối tuần qua với 53,4 triệu USD; nâng tổng doanh thu tại đất nước đông dân nhất thế giới lên 318 triệu USD.Doanh thu phòng vé của phim ở thị trường quốc tế là 744,8 triệu USD và tổng doanh thu toàn cầu là 908,4 triệu USD.Như vậy, việc “Fast and Furious 8” cán mốc 1 tỷ USD chỉ còn là vấn đề thời gian.Trái với thành công của “Fast and Furious 8," các phim mới là “Unforgettable” lẫn “The Promise” đều thất thu. “Unforgettable” là bộ phim nói về một người phụ nữ lên kế hoạch biến cuộc sống của người vợ mới của chồng cũ mình thành địa ngục. Tác phẩm có kinh phí 12 triệu USD này chỉ thu về 4,8 triệu USD và xếp thứ 7, thua cả phim tài liệu về gấu trúc “Born in China” (đứng thứ tư với 5,1 triệu USD).Tác phẩm “The Promise” của các tài tử Christian Bale, Oscar Issac thậm chí còn tệ hơn khi chỉ mang về 4,1 triệu USD dù được đầu tư 90 triệu USD. Nội dung phim xoay quanh một cuộc tình tay ba xảy ra vào những ngày cuối của đế chế Ottoman. Phim nhận được sự ủng hộ trên mạng xã hội từ Leonardo DiCaprio lẫn chị em nhà Kardashian song vẫn thất thu./.