Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings ngày 21/4 đã hạ xếp hạng nợ dài hạn của Italy một bậc xuống BBB (chỉ còn cách hạng mức không đầu tư 1 bậc), do các vấn đề nợ và ngân sách của nước này kéo dài dai dẳng.Triển vọng xếp hạng trên hiện được đánh giá là ổn định.Theo thông báo của Fitch, Italy vẫn không thể giảm mức nợ do tăng trưởng kinh tế yếu và nhiều lần bỏ lỡ các mục tiêu ngân sách, khiến nước này dễ bị tổn thương trước các cú sốc nghiêm trọng.Những điều này cùng với rủi ro chính trị gia tăng và sự yếu kém của lĩnh vực ngân hàng đòi hỏi Chính phủ Italy phải can thiệp vào ba ngân hàng kể từ tháng 12 năm ngoái.Nợ công của Italy tăng 0,5 điểm phần trăm lên 132,6% GDP vào năm ngoái và có thể tăng một mức tương tự trong năm nay. Mức nợ này được Fitch dự báo sẽ giảm nhẹ xuống 129,3% GDP vào năm 2020.Fitch cho rằng cuộc trưng cầu dân ý về cải cách hiến pháp hồi tháng 12/2016 thất bại đã khiến chính phủ lâm thời giảm khả năng thực thi các cải cách.Theo Fitch, chủ nghĩa dân túy gia tăng có thể khiến động lực cải cách (của chính phủ) giảm sút, làm tăng sức ép nới lỏng về tài khóa và tác động đến tâm lý đầu tư./.