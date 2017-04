Hàng loạt mẫu xe của Ford như Forcus, Explorer, Everest đã được trang bị tính năng hỗ trợ đỗ xe chủ động toàn diện trong đó điểm nổi bật chính là xe có thể tự đánh lái vào vị trí điểm đỗ.Với tính năng hỗ trợ đỗ xe chủ động toàn diện, theo đại diện Ford, người lái xe chỉ cần bấm nút, cảm biến của hệ thống sẽ tìm vị trí đỗ xe song song hoặc vuông góc phù hợp đồng thời hệ thống sẽ tự động điều khiển vô lăng, chân ga, phanh và lùi vào chỗ cần đỗ một cách chính xác.Tại buổi trải nghiệm công nghệ thông minh của Ford vừa qua, nhiều người tham gia lái thử đã rất ngạc nhiên với công nghệ tính năng hỗ trợ mới mà hãng này đem đến giúp lái xe có thể đậu xe một cách dễ dàng.Trong các công nghệ an toàn chủ động thông minh của Ford có hệ thống kiểm soát tốc độ tự động (Adaptive cruise control), sử dụng radar giúp duy trì tốc độ tối đa cùng khoảng cách an toàn theo mức cài đặt với xe phía trước. Với công nghệ này, hệ thống có thể nhận biết xe phía trước tăng hay giảm tốc để tự điều chỉnh tốc độ của xe, đảm bảo khoảng cách an toàn được thiết lập.Tính năng phanh chủ động trong thành phố cũng hỗ trợ tối đa việc lái xe an toàn. Khi lái xe trong thành phố với tốc độ chậm (dưới 50km/giờ), camera hồng ngoại trên kính chắn gió có thể quét trước xe 8-10m, nếu có xe phía trước cùng làn đường dừng lại đột ngột, hệ thống sẽ phát hiện kịp thời và tự động phanh xe khẩn cấp trong vòng 3 giây nếu người lái không có phản ứng. Đây là một tính năng an toàn bắt buộc tại thị trường châu Âu.Bên cạnh đó, Ford Việt Nam cũng giới thiệu một số tính năng thông minh khác như tự động đề nổ từ xa, cảnh bảo điểm mù, hệ thống trợ lực lái điện, SYNC 3 (kết nối thông minh)…Theo nhiều người trải nghiệm lái thử, với những tính năng mới này, tài xế sẽ tránh được nhiều rủi ro khi cầm lái đồng thời hệ thống cũng hỗ trợ những tính năng nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông. Tuy nhiên, điều quan trọng chính là ý thức từ chính người cầm vôlăng và những thao tác, xử lý tình huống trên đường./.