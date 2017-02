Các nhà lãnh đạo G20 chụp ảnh chung tại hội nghị. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát ngôn viên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Gerry Rice vừa nói rằng thể chế tài chính này không thấy có bằng chứng rõ ràng nào về một cuộc chiến tiền tệ đang đến gần, nhưng mong muốn các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) trong năm nay sẽ tái cam kết theo đuổi thương mại tự do và công bằng.Trả lời phỏng vấn ngày 9/2, ông Rice nói ông không thấy có các quyết sách nào được đưa ra mà sẽ dẫn tới một cuộc chiến tiền tệ.Trước đó, theo hãng tin Reuters, Đức có ý định hối thúc các nước G20 tái khẳng định cam kết thúc đẩy thương mại tự do, ngăn chặn cuộc chiến tiền tệ và nỗ lực chống lại hiện tượng biến đổi khí hậu, khi các bộ trưởng tài chính và thống đốc Ngân hàng trung ương G20 nhóm họp vào tháng Ba tới tại Baden Baden (Đức).Khi được hỏi liệu IMF có ủng hộ những nỗ lực kể trên tại cuộc họp G20 hay không, ông Rice cho hay thương mại tự do và công bằng là “nguyên lý” của IMF.Theo IMF, thương mại ngoài công bằng, tự do..., được thực thi tốt và có lợi cho tất cả mọi người, là một yếu tố quan trọng đối với sự phát triển thịnh vượng của thế giới./.