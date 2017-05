Cảnh sát Pháp tuần tra tại sân ga Gare du Nord. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Rạng sáng 9/5, ga tàu hỏa Gare du Nord ở thủ đô Paris của Pháp đã bắt đầu mở cửa trở lại sau khi các hành khách có mặt tại đây được sơ tán cùng thời điểm lực lượng chức năng dựng hàng rào cách ly xung quanh khu vực sân ga do có cảnh báo an ninh.Phóng viên hãng tin Reuters của Anh có mặt tại hiện trường cho biết có khoảng 20-30 xe cảnh sát chốt trực bên ngoài nhà ga trung tâm thủ đô Paris cùng với các nhân viên an ninh trong trang phục kín và mang theo vũ khí.Trong khi đó, theo thông báo từ phía cảnh sát, việc rà soát, kiểm tra an ninh đã được hoàn tất và nhà ga Gare du Nord đã dần trở lại hoạt động bình thường. Tuy nhiên, giới chức Pháp chưa đưa ra bất kỳ thông tin chi tiết nào khác về nguyên nhân triển khai hoạt động nói trên.Hiện an ninh vẫn đang được tăng cường trên toàn lãnh thổ Pháp trong bối cảnh người dân quốc gia châu Âu này hôm 7/5 vừa qua vừa tham gia cuộc bầu cử Tổng thống với kết quả ứng cử viên theo đường lối ôn hòa Emmanuel Macron đã giành chiến thắng vang dội trước đối thủ Marine Le Pen với tỷ lệ phiếu ủng hộ áp đảo (hơn 66%).Trong hơn hai năm qua, nước Pháp liên tục chấn động bởi hàng loạt vụ tấn công khủng bố do các phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành nhằm vào thủ đô Paris và nhiều thành phố lớn khác, khiến hơn 230 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương./.