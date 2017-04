Điện thoại Galaxy S8 và S8 Plus trưng bày tại trụ sở của Samsung ở Seoul ngày 19/4. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Sáng 21/4, hãng điện tử lớn nhất Hàn Quốc Samsung Electronics Co. đã bắt đầu chính thức mở bán dòng điện thoại thông minh (smartphone) Galaxy S8 và Galaxy S8 Plus tại thị trường quê nhà.Đây được coi là một trong những nỗ lực nhằm xây dựng lại hình ảnh của Samsung Electronics trong lĩnh vực điện thoại di động - vốn bị ảnh hưởng nặng nề sau vụ thu hồi dòng Galaxy Note 7 năm ngoái.Tính năng nổi bật nhất của dòng Galaxy mới là thiết kế màn hình vô cực (Infinity Display) giúp mở rộng tối đa màn hình. Sau LG, Samsung là "ông lớn" tiếp theo mạnh dạn loại bỏ tỷ lệ màn hình chuẩn 16:9 để chọn tỷ lệ 18,5:9 cho thế hệ Galaxy mới nhất.Viền màn hình siêu mỏng sẽ giúp phát huy tác dụng của tỷ lệ 18,5:9, giữ nguyên chiều rộng, tăng chiều cao giúp người dùng vẫn có thể cầm một thiết bị lớn một cách dễ dàng, thoải mái.Ngoài ra, Galaxy S8 và S8+ đều được tích hợp trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói Bixby nhằm cạnh tranh với đối thủ Siri (Apple), Assistant (Google) và Alexa (Amazon).Xét về mặt tính năng, Bixby hiện tại có 3 công dụng chính: màn hình Home hiển thị thông tin chung, màn hình Reminder để nhắc nhở lịch trình, và cuối cùng là màn hình Vision giúp nhận diện hình ảnh tương tự và điều khiển camera.Nhắc đến trợ lý ảo nhiều người sẽ nghĩ ngay tới tính năng giọng nói, nhưng đáng tiếc tính năng này sẽ phải đợi tới "cuối mùa Xuân" theo tuyên bố của Samsung.Bên cạnh đó, Galaxy S8 sẽ là chiếc smartphone đầu tiên sử dụng hệ thống vi mạch (SoC) tiên tiến nhất của Qualcomm mang tên Snapdragon 835. Phiên bản Galaxy S8 được bán tại thị trường Hàn Quốc và một số thị trường khác sẽ sử dụng bộ chip Exynos 8895 của Samsung, với các tính năng được xem là tương tự.Tuy nhiên, Samsung vẫn đối mặt với khó khăn khi phải đảm bảo nguồn cung hệ thống vi mạch (SoC) đủ cho dòng điện thoại Galaxy mới nhất, giữa bối cảnh sản lượng chip Snapdragon 835 và Exynos 8895 đều đang thấp hơn dự kiến của thị trường.Sự chậm trễ trong việc sản xuất bộ chip có thể tác động xấu tới doanh số bán dòng sản phẩm này, khi thị trường smartphone đang bão hòa trong một loạt sản phẩm từ nhiều đối thủ khác.Bất chấp nỗi lo về nguồn cung, ngay trong ngày ra mắt đầu tiên Samsung Electronics Co đã “thắng lớn” khi số lượng đăng ký đặt mua điện thoại Galaxy S8 đạt mốc 260.000 chiếc, bỏ xa kỷ lục trước mà dòng Galaxy S7 xác lập ở mức 150.000-200.000 chiếc trong ngày đầu ra mắt hồi năm ngoái.Trước đó, giới thạo công nghệ cũng dự báo khoảng 500.000 điện thoại thông minh thuộc dòng Galaxy S8 sẽ được đăng ký với các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động.Samsung cũng cho hay trong đợt đặt hàng sớm diễn ra từ ngày 7/4 đến 17/4 vừa qua, hơn 1 triệu điện thoại Galaxy S8 và Galaxy S8 Plus đã được đặt mua, phá vỡ mọi kỷ lục bán hàng mà các sản phẩm từng ra mắt trước đó của doanh nghiệp điện tử này đạt được.Researcher Counterpoint ước tính Samsung có thể bán được tới 53 triệu chiếc Samsung Galaxy S8s trong năm nay, so với 50 triệu chiếc S7s trong năm 2016.Đáng tiếc là ngay sau khi tới tay khách hàng tại Hàn Quốc, Galaxy S8 đã gặp một sự cố nhỏ. Một số người dùng đã phản ánh thông tin về việc màn hình của điện thoại Galaxy S8 bị ám đỏ và lập tức gây bão trên cộng đồng mạng Hàn Quốc.Samsung đã lên tiếng phủ nhận đây là lỗi hệ thống và đề nghị người dùng có thể tự tùy chỉnh các chức năng hiển thị màu sắc màn hình, hoặc ra các trung tâm chăm sóc khách hàng của họ để kiểm tra liệu điện thoại có thật sự bị lỗi hay không.Một số chuyên gia trong ngành cho rằng tuy tình trạng màn hình ánh đỏ trên có thể do lỗi vi mạch, số lượng điện thoại gặp tình trạng này cũng không nhiều. Đây cũng không phải sự cố gây ảnh hưởng đến an toàn của người sử dụng nên việc thu hồi dòng Galaxy S8 là không cần thiết.Dù vậy việc này cũng có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của Samsung như sự cố lỗi pin gây nguy cơ cháy nổ của dòng Galaxy S7 hồi năm ngoái.Trước đó, điện thoại di động thông minh dòng Galaxy Note 7 được tung ra vào tháng 8/2016, nhưng một loạt các vụ cháy nổ xảy ra đã buộc hãng Samsung phải thu hồi hàng triệu sản phẩm trên toàn thế giới do lo ngại về an toàn cho người sử dụng.Sự việc trên khiến Samsung thất thu hàng tỷ USD cũng như đã giáng một đòn mạnh vào danh tiếng của hãng đúng thời điểm Samsung đang vướng vào một bê bối tham nhũng chưa từng có tại Hàn Quốc.Lãnh đạo Samsung, ông Lee Jae-yong, cùng với bốn quản lý cấp cao khác của hãng đã bị bắt giữ và bị cáo buộc đã chi 43 tỷ won (37,24 triệu USD) trong các vụ hối lộ bà Choi Sun-sil, người bạn thân của cựu Tổng thống Park Geun-Hye, để đổi lấy những ưu đãi chính sách.Cùng với Samsung, LG Electronics ​- hãng điện tử lớn thứ hai Hàn Quốc - cũng đang hy vọng sẽ “lội ngược dòng” trong mảng kinh doanh điện thoại thông minh với sự ra mắt dòng smartphone cao cấp G6.Điểm nhấn trên sản phẩm G6 là máy không có thiết kế module như ở G5 mà chuyển sang thiết kế nguyên khối. Màn hình của G6 cũng sử dụng tỷ lệ 18:9 lạ lẫm, các góc bo tròn và viền siêu mỏng. Đây cũng là chiếc smartphone đầu tiên của LG được trang bị khả năng chống nước.Sau hai ngày mở bán chính thức tại “xứ sở kim chi,” LG thông báo đã tiêu thụ được khoảng 300.000 chiếc G6, cao hơn nhiều so với cùng thời gian bán phiên bản trước đó trong năm ngoái.LG cũng đã tiến hành mở bán dòng điện thoại này tại thị trường Mỹ và châu Âu lần lượt vào đầu và cuối tháng Tư, còn các thị trường lớn tại châu Á, Mỹ Latinh và châu Phi sẽ chính thức đón nhận G6 vào tháng Năm./.